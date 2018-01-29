مشروبات الطاقة تؤذي قلوب الشباب

تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافايين

متابعة الصباح الجديد:

جددت دراسة كندية حديثة التحذير من أن مشروبات الطاقة تؤثر بالسلب على قلوب الشباب وتعرضهم لمشكلات صحية أخرى أبرزها صعوبات النوم والصداع.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة واترلو الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (CMAJ ) العلمية.

وتأتي الدراسة استكمالاً لأبحاث سابقة كشفت خطورة مشروبات الطاقة على الصحة، آخرها دراسة أميركية أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ربطت بين الإفراط في استهلاك تلك المشروبات والإصابة بالتهاب الكبد الوبائي «سي».

وفي الدراسة الجديدة، رصد الباحثون تأثير تلك المشروبات على صحة الشباب، حيث راقبوا ألفين و55 من الشباب الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عامًا.

وأفاد 55.4 بالمائة ممن أبلغوا عن استهلاك مشروبات الطاقة في مرحلة ما من حياتهم بأنهم يعانون من مشكلات صحية كان أبرزها سرعة ضربات القلب والغثيان.

وبنحو مفصل، كشف 24.7 بالمائة بأنهم يعانون من سرعة ضربات القلب، و24.1 بالمائة بأنهم يعانون من صعوبة في النوم، بينما أفاد 18.3 بالمائة بأنهم يعانون من الصداع.

وأبلغ 5.1 بالمائة عن إصابتهم بغثيان أو قيء أو إسهال، و5 بالمائة طلبوا عناية طبية، و3.6 بالمائة عانوا من آلام في الصدر، وكانت جميع الأعراض نتيجة استهلاك مشروبات الطاقة.

وأوضح الباحثون ،أن الحكومة الكندية تسعى حاليًا لإصدار تشريع يحظر تسويق مشروبات الطاقة للأطفال، ولا يُنصح بمشروبات الطاقة للمشاركين في الأنشطة الرياضية.

وقال الدكتور ديفيد هاموند، قائد فريق البحث «إن الدراسة أثبتت أن مشروبات الطاقة تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة».

وأضاف أن «الآثار الصحية الناجمة عن تلك المشروبات يمكن أن تكون نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين، وتشير النتائج إلى ضرورة زيادة مراقبة الآثار الصحية لهذه المنتجات».

وأفاد هاموند: « ان عدد الآثار الصحية التي لوحظت في دراستنا يشير إلى أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لتقييد استهلاك تلك المشروبات بين الأطفال والشباب».

واكتسبت مشروبات الطاقة، شعبية متزايدة خصوصًا بين المراهقين والشباب في الولايات المتحدة، ووفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نحو 31 بالمائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17، و34 بالمائة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24، يستهلكون مشروبات الطاقة بنحو منتظم.

وكانت دراسة أميركية كشفت، أن تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك في غضون 30 دقيقة من تناول العبوة.