الجوية يتسلم بطاقة علاء عباس

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصلت البطاقة الدولية للاعب علاء عباس، من ناديه البرتغالي جل فيسنتي، لينضم رسميا للقوة الجوية.. وبذلك سيكون عباس متاحا للجهاز الفني، في مباراة كأس السوبر العراقي أمام الزوراء، المقررة يوم الجمعة المقبل.

ويعد عباس إضافة مهمة للخط الأمامي للقوة الجوية، خصوصا بعد انتقال أيمن حسين، هداف الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي، إلى أم صلال القطري.. وسبق لعباس أن مثل الزوراء قبل موسمين، وفي حال اشتراكه في مباراة السوبر، ستكون الأولى له ضد فريقه السابق.. يشار إلى أن عباس من اللاعبين الشباب، الذين لمع نجمهم في المواسم الماضية، خاصةً حين كان يمثل نفط الوسط.

اعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن تعاقدها مع مدافع منتخب بنما (رودريك الونسو ميلير) قادما من صفوف نادي سان فرانسيسكو البنمي على أن يلتحق بصفوف الفريق الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة. . وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي ان السيرة الذاتية للاعب رودريك ميلير حافلة فهو من بنما يبلغ من العمر 29 سنة ويلعب بمركز قلب الدفاع ولاعب دولي لمنتخب بنما شارك في بطولة كونكاكاف أعوام 2016 و2021 واحترف في دوريات المكسيك وكولومبيا والبرتغال وكازاخستان وبنما.واشار محمد إلى أن الادارة تعاقدت مع الحارس علي عبد الحسن قادما من زاخو لمو6سم واحد.وفي نادٍ آخر؛ أعلنت ادارة امانة بغداد عن تعاقدها مع الحارس مهدي هاشم الذي انضم رسميا لصفوف فريق امانة بغداد، قادماً من فريق الصناعات الكهربائية.