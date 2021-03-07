صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

غولدمان يتوقع أن تبلغ أسعار برنت 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني 2021

الصباح الجديد ــ متابعة :

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 68 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5 ملايين و174 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار1.540 مليون برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 3.634 ملايين برميل”.

واضافت ان ” امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 68 ألف برميل يوميا ،في حين لم تستورد أي كمية من النفط العراقي في الأسبوع الذي سبقه”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.648 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 602 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 368 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 285 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 114 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 89 الف برميل يوميا.

وأغلقت أسعار النفط، امس السبت، عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، فيما ارتفع خام برنت 3,9% وهو أعلى سعر إغلاق منذ نيسان 2019.

وارتفعت اسعار النفط للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أيار المقبل، إلى ،67.77 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، 64.87 دولارا للبرميل.

وشهدت أسعار النفط، ارتفاعا بما يزيد عن 1%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في نيسان المقبل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وكان رفع بنك غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للربعين الثاني والثالث 5 دولارات للبرميل، بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإمدادات دون تغيير وقال إن “انضباط منتجي النفط الصخري” على الأرجح وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.

وقال البنك في مذكرة الخميس الماضي إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار برنت 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021.

وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعا مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز الإنتاج منذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الخميس ايضا على تمديد معظم تخفيضات إنتاج الخام حتى أبريل نيسان، بعد أن قرروا أن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا لا زال هشا.

وقال غولدمان “استراتيجية إمدادات أوبك ناجعة بسبب عدم توقعها وفجائيتها.

“نعتقد أنه من الواضح حاليا أن أوبك+ في الحقيقة تنتهج استراتيجية سوق النفط التي تتسم بالشح، فيما يشير ميزان العرض-الطلب المحدث لدينا إلى أن (مخزونات) دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 2014 بحلول نهاية العام الجاري”.

وخفض البنك توقعه لإنتاج أوبك+ 0.9 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة، وقال إن الإمدادات من النفط الصخري وإيران وخارج أوبك ستظل غير مرنة بشدة على الأرجح تجاه الأسعار حتى النصف الثاني من 2021، مما يسمح لأوبك+ بإعادة موازنة سوق النفط سريعا.

وقال البنك إن المسألة الرئيسية ستكون “رد الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية، بيد أن أحدث موسم للأرباح يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن تعويض النمو”.