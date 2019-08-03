كونميبول» يوقف ميسي رسمياً.. ويعاقب رئيس الاتحاد الأرجنتيني

عقوبات صارمة تطول «التانجو»

العواصم ـ وكالات:

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعقوبة صارمة من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، أول أمس.. وخلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أكد «كونميبول» إيقاف قائد المنتخب الأرجنتيني لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، بسبب سوء سلوكه وتصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد القاري.. كما تقرر تغريم ميسي 50 ألف دولار وفقًا للوائح اتحاد أمريكا الجنوبية، وذلك بعد التصريحات التي اتهم فيها اللاعب مسؤولي «كونميبول» بالتحيز للبرازيل خلال بطولة كوبا أميركا 2019.

واتهم ميسي حكام البطولة ومسؤولي «كونميبول» بالتحيز للبرازيل، بعد إقصاء الأرجنتين من الدور نصف النهائي على يد السيليساو.. وكرر ميسي هجومه على الاتحاد عقب طرده المباشر خلال مواجهة تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، فضلًا عن رفضه الصعود لمنصة التتويج، لتسلم الميدالية البرونزية.

ويأتي هذا الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور دوليًا مع منتخب بلاده في أي مباراة رسمية أو ودية على مدار 3 أشهر.

كما، قرر اتحاد أميركا الجنوبية، تنحية كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني عن مهام عمله في الاتحاد الدولي لكرة القدم.. وجاء قرار الكونميبول في أعقاب مهاجمة تابيا لاتحاد أميركا الجنوبية، عقب خسارة بلاده في المربع الذهبي لبطولة كوبا أميركا.. وأصبح تابيا، عضوا في مجلس الفيفا الذي يضم 37 عضوا في تشرين أول 2018.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بشكوى رسمية للاتحاد القاري، ينتقد فيه مستوى التحكيم خلال مباراة منتخب التانجو التي خسرها 0-2 أمام البرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا.. وذكر الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تضرر بشكل واضح من قرارات الحكم رودي زامبورانو خلال المباراة.

واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه، من عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، للتحقق من قرارين كان من الممكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء بعد ارتكاب أخطاء ضد أجويرو ونيكولاس أوتاميندي.

يشار إلى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن مؤخراً قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019. ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائمة المرشحين الـ10، وهم: محمد صلاح ليفربول وليونيل ميسي برشلونة وكريستيانو رونالدو يوفنتوس وساديو ماني ليفربول وفيرجيل فان ديك ليفربول وفرينكي دي يونج برشلونة وماتياس دي ليخت يوفنتوس وكيليان مبابي باريس سان جيرمان وهاري كين توتنهام وإيدين هازارد ريال مدريد.

وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 أيلول المقبل.. وتم اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في المدة من 16 تموز 2018 حتى 19 تموز 2019.