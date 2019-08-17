سميرة سعيد تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن الموسيقار المصري هاني مهنا

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، بعد سنوات من الانفصال والزواج بعده من والد ابنها الوحيد.

إذ قالت سعيد في تصريحات مع الإعلامي اللبناني نيشان خلال استضافتها في برنامج «توأم روحي»، الجمعة 16 أغسطس/آب 2019، إن كليهما يعملان في المجال نفسه، وإنها رأت أن الزواج من داخل الوسط الفني لم يكن ناجحاً.

وأضافت: «الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل»، ذاكرةً بعض الأمثلة على الخلافات التي كانت تحدث بينهما.

وروت كيف كانت فرقتها الموسيقية التي يقودها خطيبها تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وكان طليقها يعزف بآلة بيانو بصوت عال جداً ما كان يتسبب في إثارة غضبها.

كما أشارت إلى موقف آخر قال زوجها لها فيه أنها كانت تركز مع أحد الأشخاص من الجمهور في أحد الحفلات الغنائية وكان ينظر لها بإعجاب، وأكدت أنها كانت تركز مع نفسها فقط.

أما عن سبب طلاقها من زوجها الثاني مصطفى النابلسي، قالت: «إحنا أصحاب جداً، مهنا والنابلسي متزوجان حالياً وأنا أحترم زوجتيهما ولا أفضل الحديث عن أشياء حدثت معي، تتسبب في جرح مشاعرهما».

وقد تزوجت سعيد مهنا لـ 6 سنوات، وذلك منذ العام 1988 وحتى العام 1994، ثم تزوجت بعدها مباشرةً النابلسي، وأنجبت ابنها الوحيد شادي، قبل الانفصال.