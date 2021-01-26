درجال : الوضع جيد والبصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25

العيداني : يتبنى دعوة بعثة اتحاد الصحافة لدعم زبرج سبتي

البصرة/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية:

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الوضع جيد بل وحتى ممتاز والبصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25 المقبلة، موكدا ان حضور اللجنة الخليجية واقامة مباراة العراق والكويت في ملعب جذع النخلة كل هذه الامورهي لغرض الاطلاع على المنشأت الرياضية والبنى التحتية واجراء تبادا وجهات النظر بما يخدم تعضيد ملف البطولة ، وفي مبادرة من قبل بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية تبنى محافظ البصرة اسعد العيداني دعم بطل الملاكمة السابق زبرج سبتي.

وقال السيد الوزير عدنان درجال انه من اجل فسح المجال امام جميع الجماهير لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الازرق سوف يتم نقلها على جميع القنوات الفضائية العراقية رغم اننا نتمنى فتح ابواب الملعب للجمهور وهو ملح المباريات فضلا عن منحه الدافع المعنوي للاعبينا لتقديم افضل

16 بوابة تعمل بانسيابية

من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني ان مداخل المدينة الرياضية وشوارعها جاهزة ولدينا 16 بوابة تعمل بانسيابية عالية، وبعث العيداني رسائل اطمئنان لجمهعور الكرة ان هنالك حملة عمل متواصلة في تهيئة جميع مقومات تضييف العراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وبين العيداني انه كان لاعب كرة سلة وعاصر اللاعبين باسل ناجي وعادل ناجي ونعمة عبد سالم واخرين، وتابع ان ايلاءه الاهتمام بالقطاع الرياضي يأتي ضمن مهام عمله لما تمثله الرياضة من اهمية في بناء العلاقات وتوحيد الصفوف وتالارتقاء بثقافات الشعوب، كاشفا انه من مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني.

دعم زبرج سبتي

وفي مبادرة ايجابية تبنى العيداني تقديم الدعم والاهتمام لنجم رياضة الملاكمة وبطلها السابق زبرج سبتي الذي يعاني من مصاعب الحياة، وذلك بعد طلب رئيس بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية غازي الشايع ان يولي محافظ البصرة اهتمامه بنجوم الرياضة ومنهم بطل رياضة الفن النبيل زبرج سبتي.

لجان وتعاون مشترك

من جانبه، قال مستشار وزارة الشباب والرياضة الدكتور حسن الحسناوي ان الاجراءات مستمرة في تهيئة جميع الأمور لاستقبال اللجنة وكذلك للمباراة الودية امام المنتخب الكويتي الشقيق مساء يوم الاربعاء في ملعب جذع النخلة، واوضح ان الوزارة شكلت مجموعة من اللجان منها اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وكذلك لجنة طبية برئاسة الدكتور حيدر رحيم وهاب مدير عام دائرة الطب الرياضي وكذلك لجنة للملاعب برئاسة السيد طالب الموسوي مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات، وفي مسالة سمات الدخول للوفود الشقيقة فأن دائرة العلاقات والتعاون الدولي تبنت المهمة إلى جانب الدخول والتنظيم والتشريفات بالتنسيق مع مدير عام دائرة التربية البدنية احمد الموسوي، كذلك الدائرة الهندسية هي حاضرة لجميع الامورالفنية وتجري العملية وفقا لما مخطط لها، وعلى صعيد الجوانب الفنية هنالك تعاونا مشتركا مع الهيأة التطبيعية في اتحاد كرة القدم.

اشادة خاصة

من جهة اخرى اشاد السيد حسن الحسناوي بالجهد الكبير للحكومة المحلية في محافظة البصرة لما قدمته من دعم واسناد كبيرين لوفدي الوزارة واتحاد الكرة في اتمام عملية التحضير والتنسيق العالي بين الجميع من اجل انجاح المهمة الوطنية.

طاقم قطري يضبط اللقاء

ومن المقرر ان يقود المبارة طاقم تحكيمي من دولة قطر الشقيقة ، ويتألف من الحكام سلمان فلاحي للوسط وفيصل الشمري مساعد أول وجمعة بورشيد مساعد ثاني والحكم الرابع العراقي الدكتور واثق محمد ومراقب الحكام الدكتور علاء عبد القادر.