نجلاء عماد تروي قصة نجاحها في كرة طاولة البارالمبية

زينب محمد عبدالنبي :

في كل زمان ومكان يوجد صناع وملهمون للحياة.. وقصة نجاح اللاعبة نجلاء عماد وصلت من العراق الى العالم وتحديدا من محافظة ديالى.. في سن الثالثة من عمرها تعرضت لحادث سير مع والدها فقدت قدميها وذراعها اليمنى، ولكن لم تقف حياتها عند ذلك، فقد اكملت مسيرتها الدراسية والرياضية بعد تفوقها في البطولات لتصبح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة في اللجنة البارالمبية.اللاعبة نجلاء، تحدثت عن طموحها في المشاركة المقبلة، واهم الإنجازات التي حصلت عليها، في اللقاء التالي:

تقول عن بداية ممارستها للرياضة: في يوم زارنا المدرب حسام حسين البياتي إلى منزل العائلة وشاهدني وأنا أمارس لعبة تنس الطاولة، واقترح ان ادخل هذا المجال” وقتها اصبح لديها شغف ان تدخل وتبدع وترفع علم العراق.

شاركت في بطولة الأندية التي نظمتها اللجنة البارالمبية وحصلت على المركز الأول على العراق وتابعتها أسرتها ووقفت بجانبها، وقدمت لها جميع الدعم، كان والدها الداعم الاول الذي وقف الى جانبها بكل خطوة والان بطلة العراق وآسيا وهي اللاعبة الوحيدة بكرة الطاولة التي تأهلت إلى بارالمبياد طوكيو.

إلى إين يصل طموحك في المشاركة المقبلة؟

بإصرارنا وعزيمتنا نستطيع أن نحقق أحلامنا، والوصول إلى ما نطمح إليه، طموحي ان ارفع العلم العراقي في محافل العالم، سيما ونحن مقبلين على المشاركة في بارالمبياد طوكيو، اذ تحرص اللجنة البارالمبية ان توفر لنا اجواء مثالية قبل المنافسات الرسمية، فاقامت معسكرات تدريبية في تركيا وإيران للمتاهلين إلى طوكيو لغرض الحصول على اعلى درجات الجاهزية قبل التوجه إلى المشاركة البارالمبية.

بإصرارنا وعزيمتنا نستطيع أن نحقق أحلامنا، والوصول إلى ما نطمح إليه، طموحي ان ارفع العلم العراقي في محافل العالم، سيما ونحن مقبلين على المشاركة في بارالمبياد طوكيو، اذ تحرص اللجنة البارالمبية ان توفر لنا اجواء مثالية قبل المنافسات الرسمية، فاقامت معسكرات تدريبية في تركيا وإيران للمتاهلين إلى طوكيو لغرض الحصول على اعلى درجات الجاهزية قبل التوجه إلى المشاركة البارالمبية. ما الصعوبات التي واجهتك في مسيرتك ؟

واجهتني صعوبات أثناء تنقلي من البيت إلى المدرسة وإلى النادي، لكن استطعت التأقلم مع الوضع، لكوني اتطلع إلى تسجيل نجاحات في الرياضة بعد دخولي ميدانها، وقد زادني اصرارا على اكمال مسيرتي الرياضية بعد الإنجازات التي حققتها في البطولات الرياضية التي شاركت فيها ممثلة عن محافظة ديالى.

واجهتني صعوبات أثناء تنقلي من البيت إلى المدرسة وإلى النادي، لكن استطعت التأقلم مع الوضع، لكوني اتطلع إلى تسجيل نجاحات في الرياضة بعد دخولي ميدانها، وقد زادني اصرارا على اكمال مسيرتي الرياضية بعد الإنجازات التي حققتها في البطولات الرياضية التي شاركت فيها ممثلة عن محافظة ديالى. ما هي البطولات الرياضية التي تشاركين فيها ؟

في العام 2016 شاركت في بطولات دولية عدة منها بطولة الأردن وحصلت على المركز الثالث، وبطولة آسيا في الامارات عام 2017 ومنافسات تايلند الدولية عام 2018، وبطولات 2019 في مصر إذ شاركت مرتين وحصلت على المركز الأول والثاني، كما كانت لي مشاركات في الأردن وبولندا، وفي الصين توجت بالمركز الأول، اما في اسبانيا عام 2020 فقد حصلت على المركز الأول، وشاركت ايضا في مهرجان يوم الشباب العالمي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ ديالى مثنى التميمي.

في العام 2016 شاركت في بطولات دولية عدة منها بطولة الأردن وحصلت على المركز الثالث، وبطولة آسيا في الامارات عام 2017 ومنافسات تايلند الدولية عام 2018، وبطولات 2019 في مصر إذ شاركت مرتين وحصلت على المركز الأول والثاني، كما كانت لي مشاركات في الأردن وبولندا، وفي الصين توجت بالمركز الأول، اما في اسبانيا عام 2020 فقد حصلت على المركز الأول، وشاركت ايضا في مهرجان يوم الشباب العالمي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ ديالى مثنى التميمي. حدثينا عن مسيرتك الدراسية ؟

حاليا طالبة في الصف الخامس الادبي لا شي يقف امام اكمال دراستي والحصول على ارفع درجات النجاح والتفوق.