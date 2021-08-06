مجلس الوزراء يخصص (٣) مليارات دينار لتغطية عقد ادفوكات والمعسكرات التدريبية

الأولمبي يواصل معسكره التدريبي في كربلاء تحضيرا لغربي آسيا وتصفيات القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافقَ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اول أمس على الطلب المقدم من وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بتخصيص مبلغٍ قدره (٣) مليارات دينار عراقي لتغطية نفقات عقد مدرب المنتخب الوطني الهولندي (ادفوكات) وملاكه المساعد، وإقامة المعسكرات التدريبية استناداً الى أحكام المادة (٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠٢١.

وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان: نتقدمُ بالشكر الجزيل الى مجلس الوزراء لموافقته على تأمين الجانب المالي للمنتخب الوطني، وكذلك لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الذي قامَ بجهودٍ سخية وسعي حثيث لتوفير أفضل الأجواء لإعداد المنتخب الوطني للتصفيات المونديالية بمبادرته القيّمة بتقديم الطلب بدعم المنتخب الى مجلس الوزراء.

وأضافَ: ان الدعم المقدم من مجلس الوزراء يسهم في تهيئة مستلزمات النجاح لمعسكر المنتخب المقبل الذي سيكون حلقةً مهمةً قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية التي نتطلع فيها الى أن يحقق منتخبنا الوطني حلم الملايين بالوصول الى مونديال الدوحة ٢٠٢٢.

واختتمَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، حديثه بالقول: نسعى جميعا الى العمل كفريقٍ متكامل لتوفير الأرضية الصلبة التي يرتكز عليها المنتخب الوطني، وظهوره بمستوى فني يليق بسمعة كرتنا قارياً.

إلى ذلك، كشف مصدر رياضي، ان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم ديك ادفوكات، استدعى اربعة فقط من اللاعبين العراقيين المغتربين لصفوف المنتخب.وقال المصدر ان اللاعبين الاربعة هم، ريبين سولاقا، وفرانس بطرس، وجيلوان حمد، وجستن ميرام، ليشاركوا في منافسات المنتخب العراقي المقبلة.وبين ان اللاعبين الاربعة سيتواجدون في مباراتي كوريا الجنوبية وايران فقط وبالإمكان الاضافة بعد المباراتين.ويلاقي المنتخب العراقي منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من ايلول المقبل وايران في السابع منه.

أعلنت الهيأةُ التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تسمية الملاك التدريبي المساعد للمدرب الهولندي (ديك أدفوكات).. وسيضمُ الملاكُ التدريبي للمنتخب العراقي كلاً من الهولندي ديك نيكولاس ادفوكات (مديراً فنياً)، وزيليكو بتروفيتش (مدرباً مساعداً)، وكورنيليس بوت (مدرباً مساعداً)، وفلاديمير كرونيتش (مدرباً للياقة بدنية).. كما سيضمُ الملاك التدريبي كلاً من رحيم حميد (مدرباً مساعداً)، وأحمد جاسم (مدرباً لحراس المرمى)، وعلي النعيمي (محللاً فنياً).

من جانب اخر، يواصلُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي في محافظة كربلاء، وذلك ضمن التجمع الأول له ضمن اطار تحضيراته لبطولة غربي آسيا، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما .

وأنهت القائمةُ الأولية للمجموعة الثانية من اللاعبين التدريب المسائي، بعد أن خاضوا وحدةً صباحية خفيفة في اليوم الاول لهم في معسكر كربلاء، للاطلاع على إمكانياتهم الفنيةِ من قبل الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب. وتضمُ قائمة المنتخب الاولمبي للمجموعة الثانية (28) لاعباً بتواجد كلٍ من: مصطفى عذاب ووليد عطية واحمد شاكر وعبد العزيز عمار لحراسة المرمى.

وضمت القائمة اللاعبين: أحمد حسن مكنزي ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وحسين جاسم وحسن رائد وناجي ناطق ومحمد الباقر واحمد نعيم وهلو فائق ومنتظر محمد جبر وامير إياد واحمد هديب وحسين فلاح وكرار محمد وبلال خضير وصادق زامل وأثير صالح وعبد الله حامد ومؤمل عبد الرضا وعمار غالب وحسين زياد وحسين عبدالله ونهاد محمد ووكاع رمضان.