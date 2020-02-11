متى تكون القيلولة صحية ومتى تضر؟

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عدم الحصول على ساعات النوم الكافية أحد عوامل الإصابة بمشكلات مزمنة، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة. فإذا كنت لا تنام ما يكفي ليلاً يمكنك تعويض النقص جزئياً عن طريق القيلولة، لكن ما مقدار القيلولة الصحية؟ ومتى لا تكفي أو تعدأكثر منن المطلوب؟

تقترح الدراسات أن يكون نوم القيلولة قصيراً، أي نحو نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.

من أهم فوائد نوم القيلولة، انه يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الانتاجية.لكن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم ليس صحياً، بل يمكن أن يؤثر سلباً على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلاً. ويعد أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصراً، ففي هذا الوقت تصل طاقة الجسم إلى أدنى مستوياتها.كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، فبحسب دراسات يرتبط نوم القيلولة الذي يستمر أكثر من ساعة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة أو اكتئاب.