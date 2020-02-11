  • الثلاثاء , 11 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • منوعات
  • متى تكون القيلولة صحية ومتى تضر؟

متى تكون القيلولة صحية ومتى تضر؟

منوعات
التعليقات على متى تكون القيلولة صحية ومتى تضر؟ مغلقة
53 views

متابعة الصباح الجديد :
عدم الحصول على ساعات النوم الكافية أحد عوامل الإصابة بمشكلات مزمنة، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة. فإذا كنت لا تنام ما يكفي ليلاً يمكنك تعويض النقص جزئياً عن طريق القيلولة، لكن ما مقدار القيلولة الصحية؟ ومتى لا تكفي أو تعدأكثر منن المطلوب؟
تقترح الدراسات أن يكون نوم القيلولة قصيراً، أي نحو نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.
من أهم فوائد نوم القيلولة، انه يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الانتاجية.لكن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم ليس صحياً، بل يمكن أن يؤثر سلباً على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلاً. ويعد أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصراً، ففي هذا الوقت تصل طاقة الجسم إلى أدنى مستوياتها.كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، فبحسب دراسات يرتبط نوم القيلولة الذي يستمر أكثر من ساعة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة أو اكتئاب.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة