المسابقات ترفع توصيات اجتماعها مع ممثلي الدوري الممتاز إلى التطبيعية

طه قادر يقود كرة أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمعت، أول أمس، لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مقر اتحاد الكرة، بحضور الأمين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة المسابقات ومدير التراخيص ماجد ثامر.

ورحبَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، بالحضور، وقدمَ التهنئة لنادي القوة الجوية لفوزه ببطولتي الدوري والكأس، ولنادي الزوراء الذي حلَ وصيفا في البطولتين، وكذلك للأندية التي تأهلت للدوري الممتاز للموسم المقبل (الصناعة ونوروز وسامراء)، بعدها استعرضَ الأمين العام مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية وبطولة الخليج المقبلة، والأندية العراقية التي تنتظرها استحقاقات آسيوية، وتأثير تلك المشاركات على انسيابية مباريات الدوري للموسم المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، والمضي به بعيدًا عن تأجيل المباريات.

وقالَ فرحان: إن لجنة المسابقات استمعت الى وجهات النظر والآراء والمقترحات التي طرحها ممثلو الأندية ومدربوها، وتم تدوينها وسترفع التوصيات آلى الهيأة التطبيعية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه أن يظهر الدوري بصورة منظمة وفقاً للرؤى التي تخدم الكرة العراقية.

وكشفَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، عن المنهاج الكامل لمباريات المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة بالمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي، وكذلك مباريات الأندية في دوري أبطال آسيا والملحق.

تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي (الميناء) للحضور الى مقر الاتحاد، يوم الاثنين الموافق (9/8/2021)، في الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بشأن قضية المدربين واللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون ممثلُ النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتابَ تخويل رسمي من إدارة النادي .. الأسماء : ورثة المرحوم ناظم شاكر سالم ، المدرب مصطفى جاسم عبد زيد، اللاعب صقر عجيل صالح ، اللاعب محمد جبار رباط.

كما، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي (النجف) للحضور الى مقر الاتحاد، يوم الاثنين الموافق (9/8/2021)، في الساعة 11 صباحاً، وذلك بشأن قضية اللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي .. الأسماء : حيدر عبودي حنتوش ، محمد سعد جواد ، خضير علي حسن، علاء خليل جويه، أحمد ثمين سلطان ، سجاد رعد حاتم ، محمد ناصر نومي ، مهند قاسم كريم ، مصطفى ناظم جاري، سعيد محسن علي.

من جانب اخر، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي (الديوانية) للحضور الى مقر الاتحاد، يوم الاثنين الموافق (9/8/2021)، في الساعة 12 ظهراً، وذلك بشأن قضية اللاعب (حسين محسن عبد الله)، وتبليغ المدرب (سعيد محسن) بالحضور أمام اللجنة، على أن يكون ممثل النادي ملماً بجميع حيثيات الدعوى، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي.

من جهة اخرى، اعلنت الهيئة الادارية لنادي اربيل، تسمية المدب طه قادر رسمياً لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل.وقال ريبين رمزي المنسق الاعلامي للنادي إن «الادارة اجتمعت وقررت تسمية طه قادر مدرباً لفريق نادي اربيل الذي سيشارك في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022».

واضاف ان «قادر سيبدأ بتهيئة واعداد الفريق بعد التعاقد مع لاعبين جدد والتجديد للاعبين اخرين».وتابع رمزي ان «الادارة تسعى لاظهار فريق اربيل بشكل جيد في منافسات الدوري الموسم المقبل وستوفر للمدرب واللاعبين كل الاحتياجات بغية انجاح مهمتهم».

إلى ذلك، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، مع لاعبي النجف علي صلال ومحمد موسى، لينضما رسميا للفريق في الموسم المقبل.. وقال المنسق الإعلامي لنادي الطلبة رياض هادي «الإدارة أبرمت صفقتين جديدتين بالتعاقد مع ثنائي النجف علي صلال والمدافع محمد موسى».وأوضح أن الصفقتين متفق عليهما مع الجهاز الفني للفريق، ومشيرًا إلى أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.وأكد هادي أن إدارة النادي تراهن على تشكيل فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل.. يشار إلى أن ثلاثة لاعبين من الركائز الأساسية غادروا صفوف الطلبة وهم محمد جفال وأمير صباح اللذين التحقا بالشرطة فيما انتقل محمد كريم إلى النفط.

كما، افتتح نادي نفط الوسط الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أحد مهاجمي نادي الكرخ، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.. وقال مدير الفريق نبيل عباس إن «الهيئة الإدارية للنادي نجحت في التعاقد مع مهاجم الكرخ محمود خليل رسميا، ليصبح الصفقة الصيفية الأولى لعندليب الفرات الأوسط».

وأوضح أن النادي لن يكتفي بصفقة خليل، «وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، فالمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع عدد من اللاعبين والأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تلك الصفقات».وأشار إلى أن نفط الوسط حافظ على المحترفين المغربي عمر المنصوري والعاجي فلورنت ديدر.واختتم: «الإدارة تفاوض لاعبين آخرين من أجل ضمهما للفريق».يشار إلى أن نفط الوسط جدد ثقته بالمدرب عبد الغني شهد وطاقمه الفني.