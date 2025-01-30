الهيأة العامة للأثار والتراث تحتفي باليوم الوطني للقرآن الكريم

بغداد – الصباح الجديد:

احتفت الهيأة العامة للآثار والتراث / دائرة الدراسات والبحوث/ قسم مكتبة المتحف العراقي باليوم الوطني للقرآن الكريم بإقامة معرض على قاعة إنانا تحت شعار ( القرآن نبراس الهدى وسحر البيان ) الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى العطرة للبعثة النبوية الشريفة

وأفتتح المعرض وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشؤون الفنون الأستاذ قاسم طاهر السوداني بحضور مدير عام دائرة المتاحف العامة لمى ياس الدوري، ومديرة مكتبة المتحف العراقي الدكتورة آمنة فاضل.

وأكد السوداني أنَّ فعاليات اليوم الوطني للقرآن الكريم تعكس عمق اهتمام الحكومة العراقية بنشر الثقافة القرآنية وإحياء علوم القرآن، والتراث الإقرائي العراقي، وحث جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات غير الرسمية على إحياء الثقافة القرآنية.

مبينا أنَّ مبادرة إعلان اليوم الوطني للقرآن الكريم في السابع والعشرين من شهر رجب تأتي استكمالاً لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الذي أولى اهتماماً كبيراً لنشر الثقافة القرآنية، ومنها مسابقة العراق الدولية الأولى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي تولى تنظيمها الوقفان الشيعي والسني في الآونة الأخيرة.

من جانبها، أوضحت مدير مكتبة المتحف الوطني د. أمنة فاضل أنَّ اختيار يوم المبعث النبوي، وجعله يوماً وطنياً للقرآن الكريم هو لإبراز عظمة الرسالة القرآنية وتحقيق نقلة نوعية في تفعيل النشاط القرآني على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنَّ المعرض ضم نسخاً للقرآن الكريم وتفسيراته بأكثر من لغة ومنها الإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية.