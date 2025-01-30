ترامب يتسبّب في بكاء سيلينا غوميز

الصباح الجديد – وكالات:

أثارت النجمة سيلينا غوميز ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد ظهورها وهي تتحدّث بتأثر وتبكي بسبب المهاجرين غير الشرعيين وتهديدهم بالترحيل من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وظهرت النجمة العالمية في المقطع المصوّر الذي انتشر بكثافة بين الجمهور وهي تتكلم بحزن وتعبّر عن صدمتها بسبب قرار ترامب المتعلق بطرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت غوميز في التسجيل الذي حُذف لاحقا: “جميع الناس يتعرضون للهجوم وحتى الأطفال، لا أفهم، أنا آسفة جداً أتمنى لو يمكنني فعل أي شيء لكنني لا أستطيع، لا أعرف ماذا أفعل وسأحاول بكل الطرق، أعدكم”، وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه عبارة “أنا آسفة” مع علم المكسيك.

وأثارت تصريحات سيلينا غوميز ضجة كبيرة في أميركا، حيث دعا مرشح مجلس الشيوخ الأميركي سام باركر إلى “ترحيلها”، فما كان منها إلا أن ردّت عليه قائلةً: “أوه السيد باركر، السيد باركر، شكراً على الضحكة والتهديد”.

وبعد حذف الفيديو، شاركت غوميز رسالة أخرى عبر حسابها قالت فيها: “يبدو أن ليس من المقبول إظهار التعاطف مع الناس”.