لجمعية العراقية لدعم الثقافة تحتفي بالمفكرة المسرحية

تحتفي الجمعية العراقية لدعم الثقافة وبالتعاون مع الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بصدور الطبعة الأولى من كتاب “المفكرة المسرحية” من تأليف الأستاذ الدكتور علي محمد هادي الربيعي في الساعة الرابعة من عصر الجمعة 31/ كانون الثاني الحالي.

جلسة الاحتفاء التي ستقام في قاعة الجواهري بمقر الإتحاد سيناقش فيها كل من الأستاذ الدكتور علي الربيعي وحكمت جبو والأستاذ مفيد الجزائري ما تضمنه الكتاب من تفاصيل عن جريدة طريق الشعب التي صدر أول أعدادها في يوم الأحد /16 أيلول من العام 1973, وانتهاء بعددها الذي يحمل الرقم الرابع والستين بعد الستة مائة وألف الصادر من نيسان 1979.

ويعد كتاب “المفكرة المسرحية” والمتضمن لأربع مجلدات أرشفة توثيقية لمجموعة من الأخبار والمقالات والدراسات النقدية التي تناولت مواضيع المسرح العراقي.

الكتاب الصادر عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع هو مهمة يسعى من خلالها المؤلف إلى إيصال مصداقية مقالات الجريدة التقدمية وتسهيل الحصول عليها من قبل الباحثين خلال تلك الحقبة الزمنية.