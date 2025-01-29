الفرقة السمفونية: سنقدم حفلاً عربياً مذهلاً في اختيار بغداد عاصمة السياحة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن رئيس الفرقة السمفونية العراقية، الفنان محمد أمين عزت، عن مشاركة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية في حفل افتتاح اختيار بغداد عاصمة السياحية لعام 2025 بمشاركة عربية واسعة.

وقال رئيس الفرقة السمفونية، محمد أمين عزت لوكالة الأنباء العراقية (واع): “ستكون للفرقة السمفونية العراقية مشاركة مهمة خلال افتتاح حفل اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية بمشاركة فرق موسيقية عربية ستقدم الأوركسترا التراثية بطريقة مذهلة تدهش الحاضرين”.

وأضاف: “سيشارك في الحفل عدد من المؤلفين الموسيقيين العرب، من قطر وعُمان والسعودية والإمارات فضلاً عن حضور بعض الشخصيات الموسيقية العربية المرموقة الذين لهم باع طويل في العزف الأوركسترالي”.

وأشار الى أن “الحفل سيشهد عزفاً موسيقياً رائعاً غير مسبوق والذي سيقدم تراث الدول العربية المشاركة عبر موسيقاهم بأسلوب سمفونين فضلاً عن مشاركة عزف آلات موسيقية إيقاعية وتراثية وكذلك الموسيقى العراقية بهويتها الوطنية لإبراز الوجه الحضاري والثقافي لبغداد بمشاركة الموسيقي العراقي، قتيبة النعيمي والموسيقي آلان عارف الذي سيقدم الموسيقى الكردية فضلاً عن مشاركة الفنانة نوفا بنت الفنانة الرائدة سيتا هاكوبيان”.