مدير عام دائرة الفنون يفتتح دورة لتعلم الرسم للأطفال

بغداد – الصباح الجديد:

افتتح المدير العام لدائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، الفنان الدكتور قاسم محسن، دورة لتعلم الرسم للأطفال بمقر الدائرة، وتستمر الدورة التي أقيمت في قسم المرسم الحر بمشاركة 10 أطفال الى غاية الثلاثين من شهر كانون الثاني الحالي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وقال الدكتور محسن، إن “هذه الفعاليات الفنية تسهم بتنمية القدرات والمهارات لدى الأطفال وتطور المنظومة الفكرية القائمة على الإبداع لديهم”.

وأضاف أن “دورات تعليم الرسم هي جزء مهم من فعاليات دائرة الفنون العامة التي تهدف الى توفير كل ما من شأنه دعم الفن التشكيلي في العراق”، مشيراً الى حرص دائرة الفنون العامة على الاهتمام بمواهب كل فئات المجتمع العراقي”.

بدورها قالت مدير قسم المرسم الحر ندى الحسناوي، إن “قسم المرسم الحر التابع لدائرة الفنون العامة، يبدأ بهكذا دورات للرسم بالتركيز على جانب الخيال لأن كل طفل لديه خيال وأمنيات ومن خلاله نعرف امكانياته في الخط واللون”.

وأضافت أن “عالم الاطفال يعطيك ردة الفعل العفوية دون تصنع”، كاشفة أن “دائرة الفنون العامة لديها دورات مستمرة ولديها خطط تتناسب مع العطل المقررة للمدارس”.

يشار الى أن دائرة الفنون العامة تقيم بين فترة وأخرى وعلى مدار العام، دورات لتعلم فن الرسم لفئتي الأطفال والكبار، بغية تنمية القدرات والمهارات العلمية والفنية لدى جميع المشاركين.