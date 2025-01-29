للنجم محمد سعد.. إيرادات فيلم “الدشاش” تتخطى الـ51 مليون جنيه في 28 يوم عرض

الصباح الجديد – وكالات:

حصد فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد في يوم واحد إيرادات بلغت مليونًا و175 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 28 يومًا إلى 51 مليونًا و200 ألف جنيه.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه في “الدشاش” مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم “تتح” الذي تم عرضه في عام 2013، ومسلسل “فيفا أطاطا” الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، إضافة إلى برنامج “وش السعد” الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.