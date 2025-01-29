الفنان إياد الموسوي يواصل من بغداد “تحدياته الوجودية”

بغداد- الصباح الجديد:

افتتح الفنان التشكيلي إياد الموسوي مؤخراً، معرضه الشخصي الذي حمل عنوان “تحديات وجودية” في العاصمة بغداد، واحتضنت قاعة أكد للفنون التشكيلية معرض الموسوي بحضور جمع كبير من الفنانين التشكيلين العراقيين وجمهور واسع من المهتمين بالفن التشكيلي العراقي.

ويستمر المعرض الذي يضم مجموعة من أعمال الموسوي الأخيرة، يومياً حتى يوم الجمعة المقبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني الحالي.

يشار إلى أن الفنان إياد الموسوي ولد في بغداد بأحد المنازل البغدادية الجميلة المطلة على نهر دجلة وسط عائلة تحتضن الفن والفنانين والأدباء والشعراء بمنطقة الكرادة في بغداد، والإحساس الفني المرهف كنز ورثه من عائلته التي اضطرت إلى الهجرة خارج العراق، وإلى اليوم لا يزال الفنان يحمل شجون السنين العجاف في الغربة.

تابع دراسته بكلية الفنون الجميلة بجامعة كونكورديا بكندا. وحصل على جائزة الفنان المميز في ولاية كيبك الكندية عام 1992، وأقام 26 معرضا فرديا لأعماله على مدى رحلته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، إضافة إلى عدد كبير من المشاركات في معارض مشتركة في عدد من بلدان العالم.

يؤمن الفنان الموسوي بأن جميع الألوان يمكن أن تنسجم مع بعضها لتعطي شكلاً متجددا من الجمال اللامحدود، جميع جدارياته فيها مزج جميل بين عناصر متعددة منها الحرف واللون، ويأمل في أن تزين جدارياته ساحات بغداد العريقة.