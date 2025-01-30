إعادة تأهيل مئذنة جامع الأغوات الأثري في مدينة الموصل

بغداد – الصباح الجديد:

بناء على توجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث السيد علي عبيد شلغم الخاصة بمتابعة أعمال إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية تفقد مفتش آثار وتراث نينوى رويد موفق مع اللجنة المشكلة في المفتشية موقع جامع الأغوات واطلع على أعمال التأهيل التي تجري بالتعاون مع شركة رحاب نينوى.

واشار إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 75% باستخدام الطابوق الأصلي للمأذنة بعد أعمال عزل وفرز للأنطقة والأفاريز التي جمعت من الأنقاض وأعيد استخدامها في بدنها وتعويض المفقود منها .

يذكر أن جامع الأغوات هو أحد المعالم التاريخية والدينية الهامة في الموصل، ويعد من أبرز المساجد التي تمثل الطراز الإسلامي حيث يشتهر بتأريخه العريق وأسلوبه المعماري الفريد، ويتميز بمئذنته العالية، تأسس جامع الأغوات في العهد العباسي عام 1702 وكان يعتبر مركزاً دينيّاً وثقافيّاً مهمّاً تقام فيه العديد من الأنشطة الدينية والاجتماعية على مر العصور.

وضمن سعيها الجاد لتطوير كفاءة العاملين في قطاع الآثار والتراث ورفع قدراتهم الفنية تستعد دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الأثاري في الهيأة لافتتاح مركز نينوى للتدريب الأثاري، حيث أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار لشؤون الفنون مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري في الهيأة الاستاذ قاسم طاهر السوداني أن هذا المركز سيكون إضافة كبيرة للدائرة لما له من أهمية في تدريب ورفع كفاءة الملاكات الأثرية والتراثية لاسيما في المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أن الدائرة وضعت خطة تدريبية مكثفة وفق المناهج العالمية الحديثة لعام 2025 بالتعاون مع الجامعات المحلية والأجنبية والمؤسسات الساندة والمختصين والخبراء من دوائر الهيأة خدمة لقطاع الآثار والتراث في العراق.