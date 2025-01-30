في سمبوزيوم ” أثر الفضاء البصري ” كلية الكنوز الجامعة في البصرة تستضيف أمهر رسامي العراق

متابعة – الصباح الجديد:

افتتح عميد كلية الكنوز الجامعة الأستاذ المساعد الدكتور مقداد عذاب موسى الحجاج مهرجان ورشة الرسم الحر سمبوزيوم (اثر الفضاء البصري ) الذي أقيم على حدائق كلية الكنوز الجامعة لمدة يومين وبحضور ٣٥ رساما من مختلف محافظات العراق الذين قدموا نماذج متنوعة من اللوحات التي رسمت في الهواء الطلق .

وفي كلمة افتتاح المهرجان أكد فيها عميد كلية الكنوز الجامعة: من أجل إثراء التراث البصري أقيم هذا المهرجان الكبير المهم في الأجواء الجامعية للمزج بين العلم والفن واطلاع الطلبة على فنانين كبار لتنمية مواهبهم باعتبار الفن هو أحد ركائز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “. مؤكدا على تكرار مثل هكذا فعاليات فنية وأدبية .

فيما أوضح رئيس قسم التصميم الداخلي في الكلية المنظم لهذا المهرجان الدكتور كريم عبود أن المهرجان يهدف لفتح الأجواء بشكل حقيقي باعتبار أن الفن والثقافة هما المورد الحقيقي لبناء الإنسان وبناء الطالب وقد اجتمع من بين خيرة رسامي العراق في كلية الكنوز لبناء حالة جديدة بالتعبير الفني في الفضاءات المفتوحة لتبيان وكشف تأسيس اللوحة وبنائها الذي يحتاج إلى مراحل متكاملة من أجل إنجازها واستخراج اسلوبها الفني، إذ قدم الرسامون المشاركون نماذج من الابداع ولغة الفن التشكيلي”.

كذلك شمل منهاج المهرجان زيارات لمعالم البصرة ومنتجعاتها للانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبير الفني لرسم الطبيعة والبصرة بكل اعتباراتها الشعرية ونخيلها وسمائها وانهارها.