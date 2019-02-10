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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الزيادي: المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي

الزيادي: المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تعهد نائب عن كتلة سائرون امس الاحد، بفتح المئات من ملفات الفساد في الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى وضع اولوية لتشريع القوانين بحسب اهميتها والحاجة اليها بغية المضي بتشريعها تباعا.
وقال النائب بدر الزيادي في تصريحات امس إن “هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل الى مرحلة التصويت حينها”، مبينا انه “تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل مجلس النواب”.
واضاف الزيادي ان “لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من مشاريع ومقترحات القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الاولى للبعض منها”.
لافتا الى ان “دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين فهنالك العديد من ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات”.
واكد الزيادي ، على ان “هنالك عزيمة ورغبة لدى اعضاء مجلس النواب على فتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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