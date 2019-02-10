الزيادي: المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعهد نائب عن كتلة سائرون امس الاحد، بفتح المئات من ملفات الفساد في الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى وضع اولوية لتشريع القوانين بحسب اهميتها والحاجة اليها بغية المضي بتشريعها تباعا.

وقال النائب بدر الزيادي في تصريحات امس إن “هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل الى مرحلة التصويت حينها”، مبينا انه “تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل مجلس النواب”.

واضاف الزيادي ان “لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من مشاريع ومقترحات القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الاولى للبعض منها”.

لافتا الى ان “دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين فهنالك العديد من ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات”.

واكد الزيادي ، على ان “هنالك عزيمة ورغبة لدى اعضاء مجلس النواب على فتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم”.