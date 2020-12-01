زيادة المساحات المزروعة بأنواع المحاصيل والتوسع بزراعة النخيل والزيادة في إنتاج العسل

الموسم الحالي لمديرية زراعة البصرة

البصرة – سعدي السند :

يواصل مكتب ”الصباح الجديد” في البصرة تواجده الميداني في دوائر ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على أنشطتها وفعالياتها التخصصية .. وهذه زيارة عمل الى مديرية زراعة البصرة للتعرف على فعالياتها ضمن الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي 2020 – 2021 بالتنسيق مع الزملاء في اعلام مديرية زراعة البصرة .

زيادة المساحات المزروعة

تتضمن خطة مديرية زراعة البصرة وخلال الموسم الحالي 2020 – 2021 على زيادة المساحات المزروعة مقارنةً بالمواسم السابقة حيث بلغت المساحات المزروعة بمحصول الحنطة (٣٢٢٧٩) دونما و(٩٤٣) دونما للشعير و(٢٣٢٨٥) دونما محاصيل متنوعة كالباميا والباذنجان والفلفل …الخ اما محصول الطماطم بلغت المساحات المزروعه (٢٠٠٠٠ ) دونم ووصول محافظة البصرة الى الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول حيث بلغ انتاج الطماطم (٣٠٠ ) طن وبأسعار تتراوح (٣٠٠٠) الى (٨٠٠٠ ) دينار للصندوق الواحد وسد حاجةالاسواق المحلية .

ومن المتوقع في الايام المقبلة زيادة في الإنتاج ويمكن تصديرة الى بقية المحافظات نظراً للدعم المتواصل لوزارة الزراعة ومن خلال مديرية الزراعة بتجهيز المزارعين بالبذور حيث تم تخصيص كمية (١٤٨٤ ) طنا من البذور توزع الى جميع المزارعين وبنسبة دعم ( ٧٠% ) إضافة الى الأسمدة وتقديم الإرشادات المطلوبة لنشر طرق الزراعة الحديثة والقيام بحملات مكافحة مجانية تقوم بها دائرة الوقاية بالتنسيق مع اقسام الوقاية وتوزيع المبيدات مجانا للنهوض بالواقع الزراعي في محافظة البصرة اضافة الى زيادة انتاج بيض المائدة في المحافظة حيث بلغ انتاج البيض مليونا و(٨٠٠) الف بيضة يوميا .

زيادة إنتاج العسل في البصرة

وأعلنت مديرية زراعة البصرة ومن خلال مسؤولة شعبة النحل سناء عبدالله هجول في قسم وقاية المزروعات أن كمية إنتاج العسل الكلي في المحافظة وصل الى11،334 طنا لموسم ٢٠٢٠ في عموم المحافظة حيث بلغت كمية إنتاج العسل للنحالين المجازين الذين يبلغ عددهم (87) نحالا 5،846 طنا اما كمية إنتاج العسل للنحالين غير المجازين 5،488 طنا نظرا لدعم دائرة وقاية المزروعات قسم النحل بإجراء حملات مكافحة مجانية للآفة ( الفاروا ) التي تصيب النحل إضافة إلى حملة مكافحة مرض نوزيما سيرانا وهو من أخطر الأمراض التي تصيب النحل بالإضافة إلى تزويد النحالين المجازين مجانا بمبيد نوزيما كلير والذي تم تصنيعه محليا بخبرات عراقية في دائرة وقاية المزروعات.

يذكر ان وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي وافق قبل ايام على تعديل أجور منح أجازات تأسيس المناحل دعما لتطوير قطاع النحل في العراق .

زيادة إنتاج محصول الطماطة في محافظة البصرة

وأعلنت مديرية زراعة البصرة ومن خلال مسؤول مركز التسويق ( العلوة ) حسن علي ناصر بأن الكمية المسوقة لمحصول الطماطم بلغت (185) طنا في قضاء الزبير نظرا لدعم وزارة الزراعة للفلاحين والمزارعين من خلال تزويدهم بالأسمدة والبذور وبشكل مدعوم وتقديم الارشادات المطلوبة لنشر طرق الزراعة الحديثة إضافة إلى مكافحة الآفات والحشرات بحملات مكافحة مجانية التي يقوم بها قسم وقاية المزروعات وتوزيع المبيدات بشكل مستمر على أصحاب المزارع و البساتين إضافة إلى قرار غلق المنافذ الحدودية ومنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي أدى إلى زيادة المساحات المزروعة لمحصول الطماطم ومن المتوقع ستشهد المحافظة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول .

10 الاف طن من الشعير العلفي لمربي الثروة الحيوانية

كما أعلنت مديرية زراعة البصرة وبواسطة قسم خدمات الثروة الحيوانية ومن خلال التنسيق مع شركة ما بين النهرين العامة للبذور عن تجهيزها لأكثر من 10 آلاف طن من الشعير العلفي لمربي الثروة الحيوانية من خلال ترويجها لمعاملات التجهيز على وفق الضوابط والتعليمات التي أصدرتها وزارة الزراعة لتوزيع مادة الشعير العلفي .

حيث أوضح مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية الدكتور حيدر عدنان حسن ان الكميات التي تم تجهيزها من مادة الشعير العلفي بلغت (١٠٧٢٥،٣٢٠) 10 الاف و725 الف طن و320 كيلو غراما لمربي الثروة الحيوانية أغنام ، ماعز ، أبقار ، جاموس ، ابل ، خيول .

كما وجه الدكتور حيدر الدعوة لجميع مربي الثروة الحيوانية إلى الإسراع بمراجعة الشعب الزراعية لإجراء الكشوفات من أجل استلام الكميات المخصصة لهم.

التوسع بزراعة النخيل في المحافظة

تتميز محافظة البصرة بزراعة النخيل وتنوع أصناف التمور المنتجة فيها، حيث بين مدير قسم النخيل ( عبد العظيم العيداني) ان إنتاج التمر في محافظة البصرة من خلال اعتماد (56) كغم معدل إنتاج النخلة الواحدة وتم ضربه بـ(١٦٢٠٥٠٩) نخلة عدد النخيل الاناث المنتج وبذلك يكون إنتاج التمر لمحافظة البصرة هو (٩٠٧٤٨.٥) طنا،

وحسب اخر احصائية لإعداد النخيل في محافظة البصرة فإن العدد الكلي هو (٢٤٠١٣٨٠) نخلة في عموم محافظة البصرة توزعت على الأصناف التالية صنف الحلاوي بلغ (٥٥١٣٧٧) نخلة وصنف الساير (٥٦٠٨٧٢) نخلة وصنف البرحي (٨١٩٨٣) نخلة وصنف الخضراوي (١٧٠٧٢٠) نخلة وصنف البريم (٦٥٣٨٧) نخلة وصنف الجبجاب (٢٦٦٥٢٣) نخلة وصنف الديري (٤٦٥٢٧) فيما تبلغ اعداد الأصناف الاخرى (٦٥٧٩٩١) ويوجد توسع في زراعة النخيل خصوصا السائل نسيجيا.