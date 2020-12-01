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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير التخطيط يجدد التزام العراق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بمناسبة مرور عام على قمة نيروبي للسكان والتنمية..

بغداد – الصباح الجديد :

جدد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم التزام العراق الكامل بتحقيق الاهداف المتبناة ضمن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والسعي الجاد لتحقيقها والتي تتضمن اشاعة العدالة الاجتماعية والاهتمام بقضايا المسنين والنازحين والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وحرصه على تنفيذ سياسات ناضحة للتخفيف من الفقر .
وأضاف الوزير في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقامتها الوزارة، لمناسبة مرور عام على انعقاد مؤتمر نيروبي للسكان والتنمية، ان الاهداف التي التزم بها العراق في مؤتمر نيروبي للسكان والتنمية تتطلب الكثير من الجهد والتعاون المشترك من اجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والسعي الى خفض معدل الوفيات بنسبة 50% وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشاريع .
واوضح الوزير ان العراق يواجه تحديات كبيرة ، سيما بعد تعرضه لجائحة كوفيد 19 وما سببته من تداعيات على الفئات الهشة في المجتمع ومنها النساء والفتيات القاصرات واسهمت في ارتفاع نسبة العنف المجتمعي ضد المرأة،فضلا عن معدلات الفقر والبطالة في البلد .
واشار الوزير الى ان ذلك يأتي في ظل تحدٍ اخر يتمثل بارتفاع معدلات النمو السكاني التي تقدر بـ(٢.٦٪ ) ، مما يتطلب مضاعفة الموارد المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتعددة للأعداد المتزايدة من السكان بعد ان تجاوز عدد سكان العراق الى ٤٠ مليون نسمة ، لافتا الى ان نسبة السكان في سن العمل (١٥-٦٤سنة ) بلغت اكثر من ٥٦٪ ، داعيا الشركاء المانحين والمنظمات الدولية الى تقديم المزيد من الدعم والعون للعراق لتمكينه من الايفاء بالتزاماته .
من جانبها، قالت ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتورة ريتا كولومبيا ان العراق قدم 20 التزاما في قمة نيروبي للسكان والتنمية ، تضمنت الاولويات في الصحة الانجابية والتنوع الديمغرافي وتمكين المرأة وتمويل اهداف التنمية المستدامة وبرامج التنمية والسكان ، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم المطلوب للعراق ، مشيرة الى ان خطتهم لهذا العام تهدف الى رفع مستوى المشاركة والدعم للتنظيم الاسري والمهارات الحياتية ودعم الشباب .
إلى ذلك شهدت الاحتفالية تقديم عدد من العروض والأوراق، قدمها كل من وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان، ومدير عام التنمية البشرية في الوزارة، الدكتورة مها الراوي، ومستشار صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، تناولت واقع السياسات السكانية والخطوات المتحققة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطوات المقبلة في هذا المجال هذا وحضر الاحتفالية وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، وعدد من وكلاء الوزارات والمديرون العامون، وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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