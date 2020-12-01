حكمة فرنسية تدير مواجهة يوفنتوس ودينامو كييف

معاناة إيكاردي تتجدد قبل قمة مانشستر يونايتد

العواصم ـ وكالات:

باتت الفرنسية ستيفاني فرابارت، على أعتاب دخول التاريخ كأول حكمة لمباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، حيث ستدير مواجهة يوفنتوس ضد دينامو كييف، اليوم الأربعاء ، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.. فرابارت صاحبة خبرة أوروبية، حيث قادت سابقًا مباريات بالدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.وسيعاون فرابارت في المباراة الحكام هشام زاكراني ومهدي رحموني، وكريم عابد سيكون الحكم الرابع، وبنوا ميلوت حكم الفيديو.

يُذكر أن يوفنتوس حسم بالفعل عبوره إلى ثمن النهائي بجانب برشلونة، حيث يتفوق بـ8 نقاط على دينامو كييف قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات.

من جانب اخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان، غياب 4 لاعبين عن مباراته أمام مانشستر يونايتد، اليوم ، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.وأشار النادي الباريسي في بيان رسمي، إلى أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي شعر بألم أعلى ساقه اليمنى، وسيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب خلال 48 ساعة.

ولم يهنأ إيكاردي بعودته في المباراة الأخيرة ضد بوردو، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لشهرين.. وأضاف البيان، أن بابلو سارابيا شعر بألم عضلي خلال مران أول أمس، وسيتم تحديد فترة غيابه خلال يومين.ولفت إلى أن خوان بيرنات يواصل برنامجه التأهيلي، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، بينما تحسنت حالة جوليان دراكسلر وبدأ في التدرب مع الفريق.

إلى ذلك، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.ويعد أورساتو (45 عاما) فأل خير للفريق الباريسي حيث سبق أن أدار مباراة الناديين على نفس الملعب في شباط 2019 وانتهت بفوز بي إس جي بهدفين دون رد في «أولد ترافورد».في المقابل كان الحكم الإيطالي حاضرا في المباراة النهائية الموسم الماضي التي خسرها سان جيرمان أمام بايرن ميونخ 0-1 في 23 أب الماضي.. كما كان دانييلي أورساتو حكما لمباراة حقق فيها باريس سان جيرمان الفوز على سيلتيك الأسكتلندي 0/5 في دور المجموعات لموسم 2018/2017.وظهر أورساتو هذا الموسم في مباراة واحدة بدوري الأبطال عندما فاز أولمبياكوس اليوناني على أولمبيك مارسيليا.يذكر أن المباراة الأولى بين الفريقين هذا الموسم انتهت بفوز المانيو 2-1 في ملعب حديقة الأمراء.

واستقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بشكل كبير على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع البرازيلي ماركينيوس تدربا بشكل طبيعي مع الفريق اليوم الإثنين، ليؤكدا بذلك جاهزيتهما لمواجهة الشياطين الحمراء.وكان نافاس وماركينيوس غابا عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد بوردو بسبب آلام عضلية.وكشفت الصحيفة الفرنسية التشكيل المتوقع لبي إس جي أمام يونايت، حيث سيتواجد كيلور نافاس في حراسة المرمى أمام فلورينزي وماركينيوس وكيمبيمبي، فيراتي وباريديس، دي ماريا، نيمار ومبابي.في حين يبقى توخيل حائرا بين 4 لاعبين، حيث يفاضل بين بيكر وكورزاوا في مركز الظهير الأيسر، ونفس الحال بالنسبة لرافينيا ألكانتارا وأندير هيريرا في مركز لاعب الوسط الثالث.