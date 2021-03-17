البنك المركزي: احتياط العملة الأجنبية في البلاد يقارب 56 مليار دولار

الصباح الجديد ـ متابعة :

كشفَ البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، عن أن إجمالي احتياطاته من العملة الأجنبية يبلغ قرابة 56 مليار دولار، مؤكداً حفاظه على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن «الاحتياطيات الأجنبية ما تزال ضمن حدود الكفاية»، مبينا أن «إجمالي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنسبة 20% تقريباً خلال عام 2020». ولفت المصدر إلى أن «حيازات الذهب تقارب 5,703 ملايين دولار أميركي، ولا توجد خطط لزيادة الاستثمار بالذهب في ظل استمرار أثر الأزمة»، موضحا أن «عملة اليوان الصيني هي إحدى العملات المستثمر بها ضمن الاحتياطيات الاجنبية».

واشار المصدر، إلى أن «البنك المركزي العراقي يحافظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استغلال أدواته النقدية المختلفة، وأهمها نافذة بيع العملة الأجنبية التي تهدف الى تمويل الاستيرادات من السلع والخدمات، وفقاً لما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 في المادة 28/ ب (البيع والشراء البسيط غير المشروط للعملة الأجنبية)، بالشكل الذي يحافظ على معدلات مقبولة من التضخم». وعزا المصدر، سبب تراجع سعر الدولار في الأسواق، وخصوصاً في الشهر الماضي، عن السعر المحدد في البنك، بقوله، إن «تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية عن سعر البيع الرسمي المعتمد بعد تغيير السعر من قبل البنك في نهاية شهر كانون الاول من عام 2020، يرجع الى أن تغيير سعر الصرف في بادئ الأمر شكل صدمة للسوق المحلية احتاجت مدة تكيف لعمل التسويات التي حدثت بين كل من تجار (الجملة، التجزئة، المفرد) وتسويات تجار الجملة مع المصارف، حيث انخفضت على أثرها الاستيرادات الى مستويات شديدة، وبالتالي انخفاض الطلب على العملة الأجنبية»

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثلاثاء، انخفاضا لليوم الثاني بنسبة بلغت 31 في المئة لتصل الى 48 مليون دولار.

وذكر مصدر صحفي، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 31.53 بالمئة لتصل الى 48 مليوناً و67 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 70 مليوناً و 198 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 48 مليوناً و 67 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي. وأشار المصدر، إلى أن 10 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

هذا أعلن البنك المركزي الإشراف على عمل المصرف الزراعي، مبينا ان ذلك ياتي من اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي.