كلية الزراعة في جامعة البصرة تنفذ فعاليات تخصصية ضمن حملة المليون شجرة

البصرة – سعدي السند :

تنفذ كلية الزراعة في جامعة البصرة عددا من الأنشطة والفعاليات التخصصية ، فقد افتتح رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي بستان النخيل والاشجار ضمن نشاطات مشروع زراعة المليون شجرة حيث تم استصلاح مساحة ٢٠٠٠ متر مربع من حدائق جامعة البصرة وزراعتها من اشجار مشروع المليون شجرة بواقع ٩٠ نخلة و ٧٥ شجرة متنوعة من الاكاسيا و البرهام والسدر اضافة الى زراعة المسطحات الخضر مابين الاشجار والهدف الاساسي من هذا البستان هو لزيادة رقعة المساحات الخضر في الجامعة والمحافظة على اصناف النخيل من الانقراض وانتاج نباتات تكون دائمة الخضرة كمصدات للرياح وتوزيعها على مختلف مناطق محافظة البصرة وتم انشاء هذا البستان بتوجيه من عميد كلية الزراعة الدكتور ساجد النور وباشراف رئيس قسم البستنة وهندسة الحدائق الدكتورة ابتهاج حنظل حميد ومشاركة شريحة من اساتذة القسم .

المساهمة برفد السوق بالاغذية المصنعة من اللحوم والدجاج

وافتتح رئيس الجامعة ايضا معمل الصناعات الغذائية في كلية الزراعة بعد توقف دام لعدة سنوات وتأتي هذا الخطوة للمساهمة لرفد السوق المحلي بالاغذية المصنعة من اللحوم والدجاج ومنافسة المنتجات المستوردة بأشراف استاذة كلية الزراعة واشار رئيس الجامعة الى دعمه الكامل لهكذا مشاريع لكي تنتج مخرجات الجامعة للاسواق المحلية . واوضح عميد كلية الزراعة ألدكتور ساجد سعد النور ان الهدف من معمل الصناعات الغذائية هو لتطور خبرة طلبة الدراسات الاولية والعليا لتطبيق الجانب العملي ليكونوا جاهزين مستقبلا لافتتاح مشاريعهم الخاصة بعد التخرج وبالتالي توفير فرصا للعمل لعدد من الخريجين واضاف الى مضي العماده قدماً لافتتاح مشاريع رياديه اخرى ذات فائده لابناء محافظة البصرة ، كما بين النور الى اهمية ماركة الجامعة وثقة المجتمع البصري بمنتوجاتها خصوصاً ان الاغذية المصنعة هي بأشراف خبراء اساتذه قسم الاغذية في كلية الزراعة.

المختبر المركزي في كلية الزراعة

وزار رئيس جامعة البصرة المختبر المركزي في كلية الزراعة و بمرافقة عميد الكلية واطلع عن كثب على الاجهزة الموجودة في المختبر وقدمت الدكتور هيفاء جاسم حسين شرحا مفصلا عن طبيعة العمل في المختبر والخدمات التي يقدمها لطلبة الدراسات العليا في الكلية والجامعة فضلا عن الشركات الحكومية والاهلية في المحافظة والمزارعين من خلال اجراء التحليلات الضرورية واستقبال المختبر لطلية المدارس للتعرف على الاجهزة المختبرية المتوفرة فيه

التناسل في الابقار

وبحثت دراسة في كلية الزراعة بجامعة البصرة العلاقة بين التشكل الوراثي لبعض الجينات المسؤولة عن التناسل في الابقار وبعض معايير الكفاءة التناسلية . للباحث صلاح حسن فرج بأشراف كل من الدكتور اسعد يحيى عايد والدكتور خلف عبد الرزاق حسن . تضمنت الاطروحة اجراء دراسة على عينة مكونة من 86 بقرة من سلالة الهولشتاين والأبقار الجنوبية والمضربة من ثلاث محافظات (البصرة وميسان وذي قار). أخذت عينات الدم وقيست تراكيز الهرمونات (FSH وLH والاستروجين) وقياس تراكيز المعايير الكيموحيوية (الكلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية). و أجريت التحاليل الوراثية بهدف استخلاص الحامض النووي الــ DNA وتحديد المناطق المدروسة من الجينات FSHR وCYP19 وERα وتضخيمها باستخدام تقنية التفاعل السلسلي للبوليمريز PCR وتنقية المنتج ، ثم تحليل النتائج باستخدام برامج المعلوماتية الحيوية Bioinformatics. وأظهرت نتائج تحليل تتابعات النيوكليوتيدات الكشف عن خمس طفرات وراثية في جين FSHR وCYP19 وأربعة طفرات في جين ERα، كذلك تغير شكل البروتين ثلاثي الابعاد لجين FSHR نتيجة تغير الاحماض الامينية وكانت قيم تنوع النمط الفردي للجينات FSHR وCYP19 وERα 0.699) و0.755 و0.739) على التوالي أما قيم التنوع النيوكليوتيدي فكانت (0.0053 و0.0019 و0.0042) على التوالي كما أوضحت الدراسة وجود تأثيرات معنوية لبعض الطفرات الوراثية في تركيز الهرمونات والمعايير الكيموحيوية للجينات الثلاثة. وسُجلت المناطق المدروسة من الجينات الثلاثة لأول مرة لسلالة الابقار المرباة في العراق على مواقع بنوك الجينات العالمية NCBI و DDBJ و EMBL كخطوة أولى لحفظ الموروثات الطبيعية في العراق..

دراسة

وشهدت كلية الزراعة توقيع العقد المبرم بين المكتب الاستشاري الزراعي التايع لكلية الزراعة / جامعة البصرة و شركة انتون الصينية

و المتضمن اعداد دراسة علمية متكاملة و شاملة للاراضي الممتدة على جانبي طريق حقل مجنون النفطي البالغ طوله 35 كم بهدف انشاء حزام اخضر من الاشجار مع اقامة مسطحات خضراء على امتداد الطريق للحد من ظاهرة التصحر و خفض مستويات التلوث بالهايدروكاربونات و زيادة رقعة المساحات الخضراء في المنطقة و ياتي ذلك من خلال الانفتاح و التعاون بين الكلية و العديد من المؤسسات و الشركات العاملة في محافظة البصرة وهذا يدخل ضمن توجهات الكلية الجادة لتعزيز النشاط الزراعي و زيادة الغطاء النباتي في محافظتنا العزيزة

أصناف جديدة لخيار القثاء

وتمكن فريق بحثي في جامعة البصرة / كلية الزراعة / قسم البستنة وهندسة الحدائق متمثلا بالدكتور عبدالكريم محمد عبد و الدكتور عبدالله عبد العزيز العطار وطالب الدراسات العليا ( الدكتوراه ) حيدر علي كريم من تسجيل في العراق اصناف خيار القثاء المتحملة للملوحة في المركز الوطني ولأول مرة في العراق لمعلومات التقانات الحيوية

اذ بين الفريق البحثي امكانية زراعة عدد من الاصناف ذات التحمل الملحي ونموها في البئية الجنوبية من العراق وذلك من خلال تشخيص جينات التحمل الملحي والتعبير الجيني لهذه الاصناف . الجدير بالذكر ان هذه الاصناف زرعت لاول مرة تحت نظام البيوت البلاستيكية في المناطق الصحراوية .