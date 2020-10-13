المجتمع ينظر الى الرياضة النسوية كضرورة قصوى

لاعبة كرة القدم النسوية سروشت عمر:

بغداد ـ سمير خليل:

برغم شحة النتائج على صعيد المشاركات الخارجية تتعدد الفرق النسوية بكرة القدم وخاصة في كرة الصالات، لذلك ولدت فرق لاعبات موهوبات على اديم ساحاتنا وقاعاتنا، تعمل جميعهن على ديمومة كرة القدم النسوية وانتشارها ، مؤخرا اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان بطوله نجم الكرة العراقية الراحل احمد راضي الكروية النسوية وتوج نادي سيروان الجديد بقيادة المدرب الدؤوب عباس فرج بلقب البطولة، سروشت عمر سعيد احدى نجمات الفريق كانت ضيفتنا في رياضة الصباح الجديد عبر هذا الحوار، تحدثت اولا عن الرياضة النسوية ومنها كرة القدم في العراق فقالت:الریاضة النسویه بشکل عام شهدت تقدما وتطورا ملحوظا في الاونة الاخیرة، ولکن لیس هناک عمل لايخلومن تقصیر وبعض الخلل، ٱملي في الڤادم آن يوجه الآهتمام الکبیر من آجل النهوض ٱکثر بحال واقع الکرة النسویة والحمدلله برأيي هناك ٱنتشار وٱقبال وٱستجابه کبیرة من قبل فتیاتنا في جمیع المحافظات للدخول في هذا المجال”.