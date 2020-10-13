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  • المجتمع ينظر الى الرياضة النسوية كضرورة قصوى

المجتمع ينظر الى الرياضة النسوية كضرورة قصوى

رياضة
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لاعبة كرة القدم النسوية سروشت عمر:

بغداد ـ سمير خليل:
برغم شحة النتائج على صعيد المشاركات الخارجية تتعدد الفرق النسوية بكرة القدم وخاصة في كرة الصالات، لذلك ولدت فرق لاعبات موهوبات على اديم ساحاتنا وقاعاتنا، تعمل جميعهن على ديمومة كرة القدم النسوية وانتشارها ، مؤخرا اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان بطوله نجم الكرة العراقية الراحل احمد راضي الكروية النسوية وتوج نادي سيروان الجديد بقيادة المدرب الدؤوب عباس فرج بلقب البطولة، سروشت عمر سعيد احدى نجمات الفريق كانت ضيفتنا في رياضة الصباح الجديد عبر هذا الحوار، تحدثت اولا عن الرياضة النسوية ومنها كرة القدم في العراق فقالت:الریاضة النسویه بشکل عام شهدت تقدما وتطورا ملحوظا في الاونة الاخیرة، ولکن لیس هناک عمل لايخلومن تقصیر وبعض الخلل، ٱملي في الڤادم آن يوجه الآهتمام الکبیر من آجل النهوض ٱکثر بحال واقع الکرة النسویة والحمدلله برأيي هناك ٱنتشار وٱقبال وٱستجابه کبیرة من قبل فتیاتنا في جمیع المحافظات للدخول في هذا المجال”.

  • لماذا اخترت كرة القدم؟مالذي جذبك اليها؟هل تفضلين اللعب في الساحات المكشوفة؟هل تمارسين العاب اخرى؟
    “منذ صغري وانا ٱحب الرياضه بشكل عام وخصوصا کرة القدم، الحمد لله لدي القدرة علئ لعب كرة القدم في الساحات المكشوفه بالاضافة الئ الصالات في عشق رياضي لا محدود، حاليا ومع انتشار اللعبة في المحافظات العراقية علئ حد سواء أصبح الاختلاف قليلا عن السابق واصبح المجتمع العراقي ينظر الئ الرياضة النسوية كضرورة قصوى”.
  • متى بدأت ممارسة اللعبة؟في اي نادي تلعبين حاليا؟الاندية والمنتخبات التي لعبت لها؟
    ” بدايتي مع الكرة كانت في الازقة والحارات، بعدها ضمن فرق المدارس ، ثم استدعيت من قبل الكابتن عباس فرج مدربي الحالي للعب ضمن صفوف نادي أفروديت عام ٢٠١٦ عندما كان يدربه حينذاك، حاليا مازلت مع مدربي عباس فرج ولكن في نادي سيروان الجديد بطل الدوري النسوي الكردستاني الممتاز الموسم المنصرم، لعبت لاندية أفروديت وسيروان الجديد وفتاة اربيل وكلاعبة محترفة مع نفط ميسان في الدوري العراقي “، وتضيف ” انجازاتي (مرتان مركز اول مع أفروديت علئ مستوئ أندية السليمانية والمركز الثاني مع أفروديت في الدوري الكردستاني الممتاز عام ٢٠١٦ ، ومع نادي فتاة اربيل حصلت علئ درع الدوري النسوي الكردستاني الممتاز موسم ٢٠١٨ ، ومع نادي سيروان الجديد بطل الدوري الكردستاني الممتاز الموسم الماضي، كل تلك الانجازات مع مدربي الحالي الكابتن عباس فرج، ومع فريق نفط ميسان المركز الرابع من الدوري العراقي “.
  • وماذا نحتاج ليكون لدينا دوري نسوي كروي منتظم؟
    ” يجب علئ الاتحادات الرياضية الاهتمام أكثر وأكثر بتنظيم دوريات وبطولات علئ مدار السنة للفتيات وبالاخص كرة القدم ، وعلئ الاندية الاهتمام أكثر بفرقها النسوية وتوفير العقود والمستلزمات الضرورية للاعبات ، والاهتمام وتسليط الضوء أكثر من قبل وسا ئٔل الاعلام علئ واقع الكرة النسوية لان وسائل الاعلام هي لسان واقع حال الفرق واللاعبات وايصال معاناتهن الئ المسوؤلين الرياضيين ، وكذلك الاهتمام بالرياضة المدرسية إكثر لضرورتها القصوئ بدعم الاندية والاكاديميات لانها باب دخول اللاعبات الئ الرياضة وكرة القدم بشكل خاص”.
  • رأيك بالاحتراف ، ولو حصلت على فرصة الاحتراف اي بلد تقضلين اللعب فيه ولماذا؟
    “حلم كل لاعبة العمل في مجال الاحتراف وعندما يعرض علي ذلك سوف أكون مسرورة جدا لان الاحتراف يساهم في تطويرامكانياتي وزيادة خبرتي وانخراطي أكثر بكرة القدم، حاليا لااملك عرضا للاحتراف الخارجي ولكن ان حدث ذلك سوف أفكر في الاختيار الصحيح”.
  • الى اي مدى تتابعين كرة القدم العالمية والعربية ؟اي الفرق واللاعبين واللاعبات والمدربين يجذبون انتباهك؟
    “انا من أشد المتابعين لكرة القدم واتابع الكثير من المباريات علئ الصعيد المحلي والعالمي سواء كانت منتخبات أو أندية، انا من مشجعي نادي ريال مدريد ويوفنتوس، ومن أشد المعحبات بالنجم الكبير كريستيانو رونالدو، وبالنسبة للمدربين فآفضل مدرب كان ولایزال یشرف علئ تدریبي وادين له بفضل تطوير امكاناتي هو الکابتن عباس فرج “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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