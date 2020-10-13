نادال و13 رولان جاروس

رهاب الرقم 13 ثقافة شعبية لكثير من شعوب العالم . «الديكتروفوبيا» خوف أنبثق من الجمعة الثالثة عشرة. لكن هذا العدد المشؤوم اصبح رقماً تاريخيا لأثنين من صناع المجد المدريدي، نادي ريال مدريد لتحقيقه البطولة 13 للشامبيونزليج الاوروبي و رافايل نادال المصنف الثاني للتنس العالمي، العاشق للميرينغي الملكي بعد حصده اللقب رقم 13 لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان جاروس عقب فوزه الساحق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل لاشي فوق ارضية ملعب فيليب شاترييه الترابية.

نادال صنع التاريخ، عادل رقم السويسري روجيه فيدرر ب 20 لقبا في البطولات الكبرى، توج بطلا المرة الرابعة على التوالي وحقق انتصاره المائة خلال مشاركاته الستة عشرة في رولان جاروس. خبرته وحنكته في الملاعب الترابية منحته لقب ملك التراب وجادت عليه بكأس أحدى اهم بطولات الجراند سلام لكرة المضرب لعام 2020. الماتدور الاسباني ضحى ببطولة امريكا المفتوحة خوفا من كوفيد19، جمع قواه، هيأ نفسه، حشد كل قدراته ولم يتوانى طرفة عين في سبيل هذا اللقب التاريخي .

أدار اللعبة مع نظيره الصربي كيفما شاء، سحقه في المجموعة الاولى بستة اشواط مقابل لاشي ليعود ويهزمه في المجموعة الثانية بستة مقابل اثنين وبرغم محاولات المصنف الاول عالميا ديوكوفيتش العودة في المجموعة الثالثة الا ان الاسباتي آلف التحديات واخضع كل مهارات لعبة الملوك لسلطان ارادته ورسم خطة السير نحو القمة فأقتلع قلقه واتقى مخاطر منافسه العنيد وهزمه بسبعة اشواط مقابل خمسة. ليطلق العنان لمشاعر انتصار مستحق وهيمنة اسبانية على التراب الفرنسي مُفْتَّكاً عدد مرات الفوز بنهائي البطولات الكبرى من نظيره الصربي «خمسة انتصارات مقابل اربعة».

ظروف مختلفة بطولة مختلفة واوضاع مختلفةهذا ماقاله نادال عشية النهائي. الرقم 13 أصبح ايضا مختلفا بالنسبة اليه لانه كان رقم السعد لا رقم الشؤم.

ناقد ومحلل رياضي