همام طارق: نسعى لكسب الرهان في جذع النخلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد همام طارق، لاعب الإسماعيلي المصري، والمنتخب العراقي، أنَّ أسود الرافدين يخططون لكسب الرهان أمام إيران يوم 14 من الشهر الجاري، على ملعب جذع النخلة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال طارق، في تصريحات صحفية: «وصلتني الدعوة للانضمام إلى المنتخب من أجل المشاركة في مواجهتي إيران، والبحرين يومي 14، و19 هذا الشهر.

وأوضح «الفريق العراقي سيبدأ تجمعه الجمعة المقبل في البصرة، وسيكتمل صفوفه حال التحاق جميع اللاعبين المحترفين، وهدفنا كسب نقاط مباراة إيران، ومن ثم التركيز على المباراة التي تليها أمام المنتخب البحريني».

وأضاف «المباراتان ستكونان في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، وهي فرصتنا الحقيقية للاقتراب من بطاقة التأهل للدور النهائي من التصفيات، وننتظر دعمًا كبيرًا من الجماهير العراقية».

وتتصدر العراق المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف أمام البحرين، فيما تأتي إيران في المركز الثالث بـ6 نقاط، بعد 3 جولات على بداية التصفيات.