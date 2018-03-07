بغداد ـ الصباح الجديد: أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أهمية قيام المرأة بأداء دور أساس في البناء والإعمار والتصدي والقيادة، مبينا ان القوانين الحالية في العراق تمنح المرأة صلاحيات واسعة للمشاركة بالعملية السياسية. وقال العبادي، في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية ليوم المرأة العالمي‘ إن المرأة العراقية قد أثبتت في هذه الظروف بأنها ...
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  • الأربعاء , 7 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • العبادي: دور المرأة الأساس في البناء والإعمار والقيادة يساويها بالرجل

العبادي: دور المرأة الأساس في البناء والإعمار والقيادة يساويها بالرجل

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أهمية قيام المرأة بأداء دور أساس في البناء والإعمار والتصدي والقيادة، مبينا ان القوانين الحالية في العراق تمنح المرأة صلاحيات واسعة للمشاركة بالعملية السياسية.
وقال العبادي، في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية ليوم المرأة العالمي‘ إن المرأة العراقية قد أثبتت في هذه الظروف بأنها المجاهدة والمضحية والبناءة والمتصدية، مضيفا ان “المشروع الداعشي قد فشل في العراق وهناك مجتمعات تريد للمرأة أدوارا ثانوية، ولكنها متساوية مع الرجل ونريدها ان تلعب دوراً أساسياً في البناء والإعمار والتصدي وان تكون مشاركتها حقيقية بعدما كان دورها اساسياً في التصدي للإرهاب ودافعاً للرجل”.
وأوضح أننا نريد بناء عراق قوي وان تعود بغداد مصدراً للعطاء، منتقدا” المضايقات التي تتعرض لها المرأة”، كما أكد على أحقيتها في البناء والعمل وان يكن لها الاحترام والتقدير وان يساندها الرجل.
وأشار العبادي، إلى “اهمية المشاركة الفعالة للمرأة في الحكومة المقبلة، وذلك من خلال القوانين الحالية التي تمنحها صلاحيات واسعة للمشاركة بالعملية السياسية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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