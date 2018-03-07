العبادي: دور المرأة الأساس في البناء والإعمار والقيادة يساويها بالرجل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أهمية قيام المرأة بأداء دور أساس في البناء والإعمار والتصدي والقيادة، مبينا ان القوانين الحالية في العراق تمنح المرأة صلاحيات واسعة للمشاركة بالعملية السياسية.

وقال العبادي، في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية ليوم المرأة العالمي‘ إن المرأة العراقية قد أثبتت في هذه الظروف بأنها المجاهدة والمضحية والبناءة والمتصدية، مضيفا ان “المشروع الداعشي قد فشل في العراق وهناك مجتمعات تريد للمرأة أدوارا ثانوية، ولكنها متساوية مع الرجل ونريدها ان تلعب دوراً أساسياً في البناء والإعمار والتصدي وان تكون مشاركتها حقيقية بعدما كان دورها اساسياً في التصدي للإرهاب ودافعاً للرجل”.

وأوضح أننا نريد بناء عراق قوي وان تعود بغداد مصدراً للعطاء، منتقدا” المضايقات التي تتعرض لها المرأة”، كما أكد على أحقيتها في البناء والعمل وان يكن لها الاحترام والتقدير وان يساندها الرجل.

وأشار العبادي، إلى “اهمية المشاركة الفعالة للمرأة في الحكومة المقبلة، وذلك من خلال القوانين الحالية التي تمنحها صلاحيات واسعة للمشاركة بالعملية السياسية”.