وصول الوجبة الثانية من طائرات T50 الكورية المقاتلة للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الدفاع، أمس الاربعاء، وصول الدفعة الثانية من طائرات T50 الكورية الى العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي واطلعت “الصباح الجديد”، عليه إن “الدفعة الثانية من طائرات T50 الكورية وصلت أمس الى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد”.

وأضافت الوزارة ان “الدفعات اللاحقة ستصل تباعا الى البلاد”.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس الأول الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من هذا النوع من الطائرات للقاعدة الجوية نفسها.

وأكد قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين، في وقت سابق، أن طائرات T50 المقاتلة تعتبر من الطائرات الحديثة جداً وتحتوي أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة.