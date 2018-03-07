إصدار وثائق رسمية للعائلات الفقيرة في مجمّع الهياكل

بغداد – الصباح الجديد:

تفقد فريق الرصد الميداني وقسم حقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة من وزارة الداخلية العائلات الفقيرة التي تسكن في مجمع الهياكل في حي الإعلام ببغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم انه بعد الاطلاع على احوال العائلات الفقيرة تبين ان اغلبهم لا يمتلكون وثائق رسمية كونهم غير قادرين على تحمل تكاليف المراجعات للدوائر الحكومية لسوء حالتهم الاقتصادية، لافتا الى انه تم تسجيل البيانات الخاصة بهم لغرض مساعدتهم والتكفل باصدارها لهم. واكد منعم اهمية بحث آليات التعاون بين شتى الجهات الرسمية المعنية بشريحة الفقراء، شاكراً مبادرة وزارة الداخلية التي تقدم خدماتها خارج السياقات الروتينية المعتادة ضمن التنسيق المباشر بينها وبين وزارة العمل لتقديم العون للاسر الفقيرة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم في الحصول على الوثائق الرسمية.

وبين منعم ان الوزارة تواصل رصدها للحالات الانسانية من خلال فرق البحث الاجتماعي او تلقيها مناشدات المواطنين عبر بريدها الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي او القنوات الفضائية للاستجابة الى تلك الحالات بشكل فوري من خلال اجراء الزيارات الميدانية لها.

ولفت منعم الى ان استجابة الوزارة لهذه الحالات تأتي من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه شريحة المسنين واليتامى والفقراء لغرض شمولها بالرعاية المناسبة وتقديم الخدمات للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل باصدار المستمسكات الرسمية للاسر الفقيرة فضلا عن إيوائهم في الدور الإيوائية ان اقتضى الامر على الرغم من ان الدور اصبحت ضمن مسؤوليات الحكومات المحلية (المحافظات) بعد فك ارتباطها بالوزارة.