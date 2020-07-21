اصالة نصري: بدأت رحلتي مع نفسي

الصباح الجديد-وكالات:

قالت الفنانة السورية ​أصالة​ إنها بدأت عهداً أمام الله ورحلة مع نفسها، تشد فيها من أزرها، مشيرة إلى أنها تحيط عائلتها بالكثير من المحبّة والأمان، ومؤكدة أنها ستنجو ولن تستسلم.

ونشرت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، وعلّقت: “أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط من دون فعل شيء من دون صوت ومنى دون قراءة ومن دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّنى أستصغره”.

وأضافت: “أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ علي وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّى منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّى لنّ أخذلني ولنّ أهون، أنا خُلقت كي أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعلى أنّ أطمئنّ”.

وتابعت أصالة: “المهمّ أنّي قدّ بدأتّ رحلة معي وحدي، أتبع حدسي، أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي”.