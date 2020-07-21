التحديق في الضوء الأحمر ثلاث دقائق يعزز صحة العين

الصباح الجديد-وكالات:

أثبتت دراسة علمية من جامعة لندن أن النظر للضوء الأحمر لمدة ثلاث دقائق فقط يومياً يعزز من صحة العين، حيث قال العلماء إن شعلة LED صغيرة ينبعث منها ضوء أحمر عميق يمكن أن تساعد في تحسين البصر. وبحسب موقع “ميرور”، أظهرت الدراسة التي تضم عينة صغيرة من 24 شخصاً، أن التحديق في ضوء الطول الموجي الطويل لمدة ثلاث دقائق كل يوم يمكن أن يُحسن بشكل كبير الرؤية لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق، حيث تبدأ الخلايا في شبكية العين في التدهور عند سن الأربعين.

وقال البروفيسور جلين جيفري من معهد UCL لطب العيون: “تُظهر دراستنا أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير التي انخفضت لدى الأفراد المسنين باستعمال تعريضات موجزة بسيطة لأطوال الموجات الضوئية التي تعيد شحن نظام الطاقة الذي انخفض في خلايا الشبكية، بدلاً من إعادة شحن البطارية، إن التكنولوجيا بسيطة وآمنة للغاية، باستعمال ضوء أحمر عميق لطول موجة محدد، يتم امتصاصه بواسطة الميتوكوندريا في شبكية العين التي توفر الطاقة لوظيفة الخلية”.