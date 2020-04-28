صلاح يتدرب فجرا في رمضان

لندن ـ وكالات:

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برنامجه التدريبي؛ للحفاظ على لياقته، من خلال ممارسة تمرين مكثف في الساعة 2:40 صباحًا.

ونشر صلاح (27 عامًا) صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يؤدي مجموعة من التمارين، في منتصف الليل.. وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فقد نشر صلاح في وقتٍ سابق، مقطع فيديو خلال قيامه بالركض وأداء بعد التدريبات البدنية داخل الصالة الرياضية بمنزله.

كما نشر صلاح، سلسلة من الصور التي يظهر خلالها، وهو يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالزينة التي تميز شهر رمضان.

إلى جانب تدريباته داخل المنزل، تبرع صلاح بآلاف الأطنان من الطعام لأهالي قرية نجريج (مسقط رأسه) بمحافظة الغربية، وذلك من أجل مساعدتهم على عبور أزمة فيروس كورونا.. وكشفت الصحيفة، أن تبرعات صلاح الأخيرة وصلت إلى حوالي 405 آلاف جنيه إسترليني.