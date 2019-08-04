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اتحاد البصرة للكرة المصغرة خطوات واثقة نحو الامام

رياضة
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البصرة ـ الصباح الجديد:
قال العميد، جواد كاظم المالكي، نائب رئيس اتحاد البصرة للكرة المصغرة، انه في يوم 4 آب من العام الماضي، 201تم تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة في محافظة البصرة ، وبعد أول اجتماع للاتحاد قررنا العمل كفريق عمل واحد، باكورة العمل كان افتتاح دورة تحكيمية بإشراف الاتحاد المركزي للعبة ، وسجلت نجاحاً بحسب رأي اللجنة وقد اشترك بها 24 من الحكام في المحافظة.
ويضيف المالكي: تواصل نشاط الاتحاد لغرض الاشتراك بأول دوري على صعيد العراق، تم تسمية نادي الفيحاء للمشاركة في المنافسات، اذ حقق نادي الفيحاء المركز الثاني على فرق المنطقة الجنوبية، وبعدها تم تحديد مقر جديد للاتحاد في بناية اللجنة الأولمبية فرع البصرة وقبل عدة أيام أقام الاتحاد المحلي انتخابات جديدة وصدر الأمر الإداري الخاص وتم اعتماد الاتحاد بتشكيلته الجديدة.
ويواصل حديثه، فقال: مشاريعنا المستقبلية هو المشاركة بالدوري العراقي للموسم الجديد، وإقامة دوري محلي لفرق محافظة البصرة، وكذلك إقامة دورة تحكيم جديدة والمقترح المهم هو إقامة دورة إقليمية في البصرة وهذه ضمن جهود الاتحاد المركزي الذي يدعم جميع فرق المحافظات المتمثلة بالامين العام للاتحاد المركزي جعفر الشيخ أهم المشكلات التي تواجه اتحادنا هو الدعم المالي حيث كل المشاركات والدورات هي ضمن الامكانيات الذاتية للاتحاد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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