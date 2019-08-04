شيماء الجنابي.. إنجازات في ذاكرة الرياضة النسوية البابلية

بابل ـ كريم أسود:

مازالت الرياضة النسوية باقية وبقوة في المنافسات الداخلية وحتى الخارجية برغم الظروف والتقشف الذي ظرب مفاصل المؤسسات ومنها القطاع الرياضي.

ومن بين الاسماء البارزة التي تركت بصمة واضحة في مسيرة الرياضة الجامعية وبالتحديد في كلية التربية الرياضية فقد برزت لاعبة الكرة الطائرة شيماء الجنابي التي شاركـت فـي جميـع البطولات فـي فتـرة التسعينيـات.

كان لوجودها في فريق الجامعة السبب الابرز في حصول جامعة بابل على انجازات طيبة وبعد تخرجها من الكلية وانخراطها في مجال التدريس وبالتحديد في ثانوية الحلة، فقد حصلت على المركز الاول في المسيرة الكشفية الكبرى التى اقامتها تربية بابل.

وللجنابي الفضل الكبير في انجاح طرق التدريس الحديثة عندما قامت بعمل كشفي مشترك مع زميلتها مدرسة اللغة الانجليزية عذراء الشريفي.

ونـال هـذا العمـل الكشفـي نجاحـا ملفـتا للنظر، خصوصـا عندما نشر في صفحة المدرسة وحصل علـى تفاعل الاف المتتبعيـن مـن مشرفـين ومدرسـن ومحبيـن للرياضـة.