اختبار صعب لنادال في بطولة مدريد الافتراضية

مدريد ـ وكالات:

عند النقاش بشأن المرشحين للفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، فإن الاسم الأول الذي يردده معظم الناس عادة هو رافاييل نادال، ملك الملاعب الرملية، لكن الأمور اختلفت قليلاً هذا العام.

ولن يجد اللاعب الإسباني، الفائز بلقب البطولة 5 مرات، الأجواء تقليدية عند انطلاق البطولة الأسبوع المقبل في ملاعب كاخا ماخيكا بعد انتقال المنافسات لألعاب الفيديو.

ومثل كل بطولات التنس الأخرى منذ آذار وحتى نهاية يوليو تموز على الأقل أوقف فيروس كورونا نشاط اللعبة، وستقام مباريات مدريد بشكل افتراضي.ويتنافس 16 لاعبًا، و16 لاعبة في استاد مانولو سانتانا في بطولة العالم للتنس لألعاب الفيديو.

وسحبت القرعة ، الجمعة، ووقع نادال في المجموعة الأولى بجانب البريطاني آندي موراي، والفرنسي جايل مونفيس، والكندي الصاعد دينيس شابوفالوف.. ولا تصب التوقعات في صالح نـادال الـذي لا يهـوى كثيـرًا هـذه الألعـاب.

وبرغم أن البطولة تقام على سبيل التسلية في ظل استمرار حالة العزل العام، لكن من المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة من الجماهير عبر موقع فيسبوك عندما تبدأ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وستجرى مقابلات مع اللاعبين بعد المباريات.

وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف يورو (161790 دولارًا) في كل مسابقة للرجال والسيدات وسيحدد الفائزون كيفية التبرع بالمكافآت لمساعدة اللاعبين الذين يعانون ماليا بجانب تخصيص 50 ألف يورو لجهود فيروس كورونا.