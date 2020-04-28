  • الثلاثاء , 28 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صلاح يتدرب فجرا في رمضان

رياضة
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لندن ـ وكالات:
يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برنامجه التدريبي؛ للحفاظ على لياقته، من خلال ممارسة تمرين مكثف في الساعة 2:40 صباحًا.
ونشر صلاح (27 عامًا) صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يؤدي مجموعة من التمارين، في منتصف الليل.. وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فقد نشر صلاح في وقتٍ سابق، مقطع فيديو خلال قيامه بالركض وأداء بعد التدريبات البدنية داخل الصالة الرياضية بمنزله.
كما نشر صلاح، سلسلة من الصور التي يظهر خلالها، وهو يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالزينة التي تميز شهر رمضان.
إلى جانب تدريباته داخل المنزل، تبرع صلاح بآلاف الأطنان من الطعام لأهالي قرية نجريج (مسقط رأسه) بمحافظة الغربية، وذلك من أجل مساعدتهم على عبور أزمة فيروس كورونا.. وكشفت الصحيفة، أن تبرعات صلاح الأخيرة وصلت إلى حوالي 405 آلاف جنيه إسترليني.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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