شيرين عبد الوهاب تطرح اغنية “مش ‏قد الهوى”

الصباح الجديد-وكالات:

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنية لها بعنوان “مش ‏قد الهوى”، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب. الاغنية ‏كلمات محمد الغنيمى، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، الذي أطلق أول تغريدة من حسابه على موقع تويتر احتفالا بطرح الأغنية رسميا.

شيرين حققت 200 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب خلال ساعات قليلة، وعدّت الاغنية الجديدة دليلا على محبتها لجمهورها، وأطلقت قبل طرح النسخة الرسمية من “مش ‏قد الهوى” تغريدة قالت فيها: احبكم وهذا اهم ما املك، ومثلما وعدتكم واخبرتكم عن الاغنية الجديدة، التي اعدها الاقرب الى قلبي، ومع ان توزيعها لم ينته الى الان لكني قررت ان اشارككم فيها، لأني اعلم انها ستسعدكم مثلما تسعدوني دائما.

واحتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بأول أغنية تظهر له بعد ضجة طلاقه من أنغام، وقام بمشاركة أغنية شيرين عبد الوهاب وعلق عليها مغردا: بسم الله أول تويتة..أغنية #شيرين #مش_قد_الهوى من توزيعي ألف مبارك لجمهور شيرين العظيم ومبارك لأختي الغالية شيرين عبد الوهاب.