كافاني يعزز قائمة أوروجواي في الطريق للمونديال

مونتيفيديو ـ وكالات:

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي تشيلي والإكوادور يومي 26 و31 آذار الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعاد لقائمة أوروجواي، نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني بعد غيابه عن المعسكر الأخير في تشرين الثاني الماضي.وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: لحراسة المرمى: فرناندو موسلير، مارتن سيلفا، مارتن كامبانا

وفي الدفاع: دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، سباستيان كواتس، رونالد أراوخو، مارتن كاسيرس، جاستون سيلفا، داميان سواريز، ماتياس فينيا، دييجو لاكسالت، ماورو آرامباري

والوسط: ماتياس فيسينو، فيدي فالفيردي، رودريجو بنتانكور، ناهيتان نانديز، بريان لوزانو، بريان رودريجيز، جورجين دي آراسكايتا، والهجوم: جاستون بيريرو، نيكولاس دي لا كروز، كافاني، جوناثان رودريجيز، كريستيان ستواني، داروين نونيز.