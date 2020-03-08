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كافاني يعزز قائمة أوروجواي في الطريق للمونديال

رياضة
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مونتيفيديو ـ وكالات:
أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي تشيلي والإكوادور يومي 26 و31 آذار الجاري، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وعاد لقائمة أوروجواي، نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني بعد غيابه عن المعسكر الأخير في تشرين الثاني الماضي.وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: لحراسة المرمى: فرناندو موسلير، مارتن سيلفا، مارتن كامبانا
وفي الدفاع: دييجو جودين، خوسيه خيمينيز، سباستيان كواتس، رونالد أراوخو، مارتن كاسيرس، جاستون سيلفا، داميان سواريز، ماتياس فينيا، دييجو لاكسالت، ماورو آرامباري
والوسط: ماتياس فيسينو، فيدي فالفيردي، رودريجو بنتانكور، ناهيتان نانديز، بريان لوزانو، بريان رودريجيز، جورجين دي آراسكايتا، والهجوم: جاستون بيريرو، نيكولاس دي لا كروز، كافاني، جوناثان رودريجيز، كريستيان ستواني، داروين نونيز.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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