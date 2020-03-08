الأقاليم تشدد على ضرورة تفعيل عمل الكشافين

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

اجتمع مدير قسم الموهبة الرياضية بدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة الكابتن عامر طالب بالملاكات الفنية والإدارية للمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم في بغداد ، بحضور الخبير الكروي داود العزاوي والمدير الجديد للمركز الكابتن اسماعيل محمد .

طالب اكد خلال الاجتماع ان مركز الموهبة أخذ على عاتقة الاهتمام بالفئات العمرية بعد تخلي جميع الأندية عن هذه المهمة ، مشيراً الى وجود توجه نحو توفير جهات راعية للمساعدة في تقديم الدعم المادي المطلوب لإحداث نقلة نوعية في عمل جميع مراكز الموهبة الرياضية وتوفير وصيانة المنشآت والملاعب التابعة لها ، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل الكشافين من خلال مراقبة لاعبي الفرق في مختلف المناطق التي تقام فيها بطولات للفرق الشعبية ،كما استمع مدير قسم الموهبة الرياضية لطروحات وافكار ملاكات المركز الوطني لكرة القدم الهادفة الى تطوير عمل المركز وجرى الاتفاق على نكثيف التواصل والتنسيق بين القسم والمركز لتسريع وتائر العمل وتحقيق مستويات اعلى من الانجاز ادارياً وفنيا.