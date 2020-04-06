كورونا و”أسواق الحيوانات”.. والأمم المتحدة تدخل على الخط

الصباح الجديد-وكالات:

دعت المسؤولة عن قضايا التنوع البيولوجي في الأمم المتحدة، إلى فرض حظر عالمي على أسواق الحيوانات البرية من أجل منع انتشار الأوبئة في المستقبل، في تلميح إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يكون انتشر بهذه الطريقة.

وقالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية بالنيابة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إن “على الدول التحرك لمنع الأوبئة في المستقبل من خلال حظر الأسواق الرطبة التي تبيع الحيوانات الحية والميتة للاستهلاك البشري”، لكنها حذرت من العواقب غير المقصودة لمثل هذا الإجراء.

وقالت مريما إن هناك روابط واضحة بين تدمير الطبيعة والأمراض البشرية الجديدة، وأضافت في تصريح نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية: “إذا لم نعتنِ بالطبيعة فإنها لن تعتني بنا”.

وبينما يعتبر البعض أنه سيكون من الجيد حظر أسواق الحيوانات الحية كما فعلت الصين وبعض الدول، فإن آخرين يؤكدون أنه هذه الخطوة قد تضر مجتمعات ريفية فقيرة تعتمد على هذه التجارة، خصوصا في إفريقيا.

ومع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تصاعد الحديث عن أن تدمير البشرية للطبيعة يخلق ظروفا لانتشار الأمراض الجديدة حيوانية المنشأ.

ودعا جين فنغ تشو، الأمين العام لمؤسسة الصين للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء، السلطات إلى الإبقاء على الحظر المفروض على أسواق الحيوانات البرية بشكل دائم.