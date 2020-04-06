  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ماريا شارابوفا تكشف رقم هاتفها بسبب الحجر المنزلي

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الصباح الجديد-وكالات:

  نشرت لاعبة التنس الروسية المعتزلة، ماريا شارابوفا، مقطع فيديو، وجعلت رقم هاتفها متاحا لمتابعيها كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة “التباعد الجسدي” في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشرت شارابوفا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالا مرئيا جماعيا مع 150 شخصا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت أنها تبحث عن وسيلة للتواصل مع معجبيها.

وقالت لاعبة التنس الروسية التي اعتزلت منذ أشهر قليلة، إنها ستجعل رقمها متاحا للمتابعين وطلبت منهم أن يرسلوا رسائل على هاتفها الشخصي.

وتأتي هذه المبادرة من شارابوفا لتقوية التواصل مع محبيها خلال فترة التباعد الجسيد، حسبما ذكرت في المقطع.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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