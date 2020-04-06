ماريا شارابوفا تكشف رقم هاتفها بسبب الحجر المنزلي

الصباح الجديد-وكالات:

نشرت لاعبة التنس الروسية المعتزلة، ماريا شارابوفا، مقطع فيديو، وجعلت رقم هاتفها متاحا لمتابعيها كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة “التباعد الجسدي” في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشرت شارابوفا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، تضمنت مقطع فيديو قالت فيه إنها أجرت اتصالا مرئيا جماعيا مع 150 شخصا من متابعيها الأسبوع الماضي، وأشارت أنها تبحث عن وسيلة للتواصل مع معجبيها.

وقالت لاعبة التنس الروسية التي اعتزلت منذ أشهر قليلة، إنها ستجعل رقمها متاحا للمتابعين وطلبت منهم أن يرسلوا رسائل على هاتفها الشخصي.

وتأتي هذه المبادرة من شارابوفا لتقوية التواصل مع محبيها خلال فترة التباعد الجسيد، حسبما ذكرت في المقطع.