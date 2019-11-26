نواب: مشروع قانون انتخابات البرلمان تضمن خطوات متقدمة والفوز للمرشح الأعلى اصواتا

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أمس الثلاثاء، أن مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يتضمن خطوات متقدمة عن القوانين السابقة، وفيما عد أنها تتناسب مع مطالب المتظاهرين، أعلن نواب من تحالف سائرون، جمعهم تواقيع لتضمين فقرة تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً في قانون انتخابات البرلمان

وقال العقابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الحديث عن نقاط خلافية بقانون انتخابات مجلس النواب هو حديث سابق لأوانه، لأننا بطور المناقشة للقانون والاستماع لوجهات النظر واستلام المقترحات”، مبيناً أن “مسودة القانون فيها خطوات متقدمة عن القوانين السابقة”.

وأضاف، أن “خيار نسبة 50% للمرشح الأعلى أصواتاً بغض النظر عن قائمته والسعي من البعض لجعل النسبة 100%، هو خيار مناسب جداً ويتناسب مع مطالب المتظاهرين”.

وأشار إلى أن “هناك أشياء أخرى تم وضعها اليوم بوقت لم نكن نستطيع وضعها بالأمس لكن التظاهرات ساعدت على ذلك، من بينها حجب الترشيح على مزدوجي الجنسية وعلى من كانت عليهم قضايا فساد مالي وإداري وشملوا بقانون العفو”.

وتابع، أن “مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية ومهمة ونطمح إلى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة”.

وكان مجلس النواب أنهى بجلسته التي عقدت، أول أمس الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وفي السياق، أعلن نواب تحالف سائرون، أمس الثلاثاء، جمعهم تواقيع لتضمين فقرة تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً في قانون انتخابات البرلمان.

وقال عضو التحالف النائب جواد حمدان، في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان، “إننا قدمنا طلباُ الى رئاسة البرلمان نص على ضرورة ان يتضمن قانون انتخابات البرلمان فقرة اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بالاضافة إلى أن يكون الفوز للمرشح الاعلى اصواتاُ”.

وأضاف حمدان “كما شرعنا بجمع تواقيع من النواب لتحقيق تلك المطالب لتكون بارقة الامل التي تغير الواقع، وما زالت القائمة مفتوحة لكل البرلمانيين وستكون ورقة التواقيع وثيقة تاريخية يطلع عليها الشعب العراقي المنتفض في اغلب المحافظات لان القانون بصيغته الحالية لا يلبي الطموحات”.