الصناعة تؤمن 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا

بنوعيات وجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن مجموع وطبيعة السلع والمنتجات المحلية المنتجة في الشركات والمعامل التابعة لها المتخصصة بشتى المجالات الصناعية الغذائية والدوائية والهندسية والنسيجية والجلدية والكيمياوية والانشائية والكهربائية والالكترونية والميكانيكية والبالغة اكثر من (270) منتجا و(360) مستحضرا دوائيا ذات نوعيات وجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .

وفال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان هذه المنتجات تُنتج بنسب تصنيع وقيم مضافة تتراوح بين (25% الى 100%) وبطاقات عالية تلبي احتياجات وزارات ومؤسسات الدولة ومتطلبات السوق المحلية ، لافتا الى ان العام الماضي ومطلع العام الحالي شهد طرح العديد من المنتجات الجديدة نتيجة الانجازات الملموسة والواضحة التي تحققت بعد تسنم المهندس محمد شياع السوداني مهام الوزارة وتبنيه لخطط اصلاحية ورؤى استراتيجية سليمة تمثلت في مراجعة العقود الاستثمارية وعقود الشراكة والاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص الجاد والمتمكن وما اثمر عنه من افتتاح للكثير من المشاريع والمصانع والخطوط الانتاجية ذات الجدوى الاقتصادية

ولفت مدير مركز الاعلام الى انه تم تفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الجمركية واصدار التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة والمنتج الوطني للتصدي ومجابهة سياسة الاغراق المتعمد للسوق العراقية بالبضائع والسلع المستوردة وغيرها من الخطط والمساعي الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة في العراق.

واستعرض الشمري عددا من هذه المنتجات التي بامكان شركات الوزارة تلبية الحاجة المحلية منها على وفق الكميات والمواصفات المطلوبة ومنها وحدات تصفية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي في شركة الفارس العامة والانابيب الملحومة حلزونيا في الشركة العامة للحديد والصلب والاسلاك الهوائية والقابلوات الكهربائية والهاتفية ومقاطع وصفائح الالمنيوم في شركة اور العامة .

كما استعرض انتاج الماء الصحي والمقطر والغازات الصناعية والواح الطاقة الشمسية وملفات محركات الجهد العالي ومرشحات الهواء للمحطات الكهربائية في شركة الزوراء العامة والمطاط المطحون ومطاط معاد الحيوية والصوندات في الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات اضافة الى حامض الكبريتيك المركز والمخفف في شركة الفرات العامة والاكياس البلاستيكية في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وسماد اليوريا في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية والاسمنت العادي والمقاوم في الشركة العامة للاسمنت العراقية فضلا عن منتجات الزبد والقشطة والجبن الطري والمطبوخ والحليب بعبوات بلاستيكية وسكائر سومر لايت في الشركة العامة للمنتجات الغذائية والخوذة والدرع واحذية السلامة المهنية والعسكرية والرياضية واكياس النفايات والحقائب والقماصل والبلاستر والقطن الطبي والشاش في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ومحولات التوزيع والقدرة والمقاييس الكهربائية والقابلوات الضوئية في شركة ديالى العامة والمحاليل الملحية واللباد الاسفلتي البوليمري في الشركة العامة للصناعات التعدينية وكذلك المسبوكات الحديدية واعمدة الانارة والاختام البلاستيكية في الشركة العامة للصناعات الفولاذية وغيرها الكثير من المنتجات الاخرى في شركات الوزارة كافة .

على صعيد متصل أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن وصول الفريق المتخصص لشركة (IAC/ DRESSR.RAND) المشرفة والمتخصصة بنصب وتشغيل ضاغطات الــ(CO2) إلى مقر الشركة للشروع بأعمال النصب والتشغيل.

وافصح مدير عام الشركة المهندس عباس حيال لكن في تصريح للمركز الإعلامي في الوزارة عن قيام الملاكات الهندسية والفنية في الشركة وبأشراف الشركة المتخصصة المذكورة برفع ضاغطة ثاني اوكسيد الكاربون (CO2 ) القديمة من الخط الانتاجي الاول ونقلها الى الخط الانتاجي الثاني لغرض نصبها وتشغيلها .

واشار المدير العام إلى أن العمل مستمر من قبل شركة (IAC/DRESSR.RAND) لنصب الضاغطة الجديدة للخط الإنتاجي الاول من خلال عملية مسح مكان الضاغطة واجراء الفحوصات أضافة الى معالجة الانحرافات مع تثبيت القياسات المطلوبة لاتمام نصب الضاغطة في موعدها المحدد في الربع الاخير من شهر شباط الجاري ، لافتا إلى ان شركته تواصل اعمالها لنصب وتشغيل ضاغطة الــ(CO2 ) الثانية للخط الانتاجي الثاني في منتصف اذار المقبل ، مؤكدا ان هذه الأعمال ستسهم في رفع الطاقات الانتاجية للمصانع من خلال تشغيل الخطين الانتاجيين بعد استكمال مستلزمات التأهيل الاخرى من تأهيل الابراج وتوفير كميات الماء الخام اضافة الى زيادة كميات الغاز الطبيعي المجهز لمصانع الشركة.