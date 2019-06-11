أكثر من مليوني شخص يموتون سنوياً لعدم تناول الخضار والفواكه

قلة تناول الفواكه والخضار تقتل الملايين حول العالم

متابعة الصباح الجديد:

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يوميًا قد يسبب وفاة ملايين الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم.

الدراسة أجراها باحثون في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس الأميركية، وعرضوا نتائجها ، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري في بالتيمور بالولايات المتحدة.

وأوضح الباحثون أن الفواكه والخضروات هي مصادر جيدة للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والفينوليك، والتي ثبت أنها تقلل من ضغط الدم والكوليسترول.

وأضافوا أن الفواكه والخضروات الطازجة تعمل أيضًا على تحسين صحة وتنوع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، كما أن الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة هم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفاة من 7 وفيات بأمراض القلب يمكن أن تعزى إلى عدم تناول ما يكفي من الفاكهة

وبناءً على إرشادات ودراسات حول عوامل الخطر القلبية الوعائية، حدد الباحثون المقدار الأمثل لتناول الفاكهة بـ300 غرام يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا تفاحتين صغيرتين، كما حددوا الاستهلاك الأمثل للخضروات، بما في ذلك البقوليات، بـ400 غرام يوميًا، أي ما يعادل نحو3 أكواب من الجزر.

وقدّر الباحثون متوسط مقدار الفواكه والخضروات الأمثل للأشخاص من مسوحات النظام الغذائي التي تمثل 113 دولة (نحو82% من سكان العالم) في عام 2010، ثم جمعوا هذه المعلومات مع بيانات عن أسباب الوفاة في كل بلد وبيانات عن مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة الناجمة عن عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات.

وأثبتت الدراسة، أن ما يقرب من 1 من 7 وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفي من الفاكهة، و1 من 12 وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفي من الخضروات.

وكشفت النتائج أن عدم تناول ما يكفي من الفواكه يوميًا ينتج عنه قرابة 1.3 مليون حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية وأكثر من 520 ألف حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي للقلب في جميع أنحاء العالم كل عام، فيما ينتج عن عدم تناول القدر الكافي من الخضروات نحو200 ألف حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية وأكثر من 800 ألف حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي سنويًا.

ووفقا للدراسة، فإن البلدان في جنوب آسيا وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تناول معظم سكانها كمية منخفضة من الفاكهة، وصاحب ذلك ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية.

أما البلدان في آسيا الوسطى وأوقيانوسيا – منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية- فقد تناول معظم سكانها كمية منخفضة من الخضروات، ورافق ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وفي الولايات المتحدة، فإن تناول الخضروات دون المستوى الأمثل نجم عنه 82 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن تناول الفاكهة دون المستوى الأمثل أسفر عن وقوع 57 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2010، حسب الدراسة.

وكانت دراسات سابقة أفادت بأن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكه، أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

وأضافت الدراسات بأن أصباغًا طبيعية متواجدة بأنواع من الفواكه والخضروات، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.