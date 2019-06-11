تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

الحلقة 2

تحرير وإشراف: إسماعيل زاير

دور المعلومات في الاتصال

لغرض تحقيق الهدف المعلوماتي , يمكن أنجاز الاتصال بطرق متنوعة , مثلا خلال الاجتماعات , المستندات الداخلية .

على المديرين الكف عن الفرضيات غير الضرورية لتوصيل المعلومات إلى الموظفين لأن:

–يعرف الموظفون هذه المعلومة مسبقاً .

لا يهتم الموظفون في معرفتها . ليست من عمل الموظفين .

علاوة على ذلك يشعر بعض المديرين بأن المعلومات تأتي من جهة عليا وهي لهم فقط .

والطريقة الفعالة اكثر هي أن تشارك المعلومات مع هؤلاء الذين في العملية الإدارية لكي يعرف كل شخص في الوحدة التنظيمية ما هو متوقع بالضبط , يعرف الأسباب لهذه التوقعات . وقد يفهم مدى مساهمته القصوى لتحقيق الهدف المنشود .

أن الخط الإداري ينتج من الفرضية القائلة بأن المعرفة الوحيدة هي القوة أو السلطة (كان يعرف المدير شيئاً لا يعرفه غيره , خطأ يتصور بأن السلطة تنحصر في هذا المفهوم )وعند الدخول لأي غرفة أخبار في البلدان الغربية , يلاحظ الصحفي القادم من بلد شمولي سابق , بأن الموقف الغالب هو “التشارك في المعلومات يجعلنا اقوى “على العكس من غرفة من غرفة الأخبار في بلده حيث أن الموقف الغالب هو “إخفاء المعلومات يجعلني اقوى” وهذا الموقف هو تناقض آخر للميراث الاشتراكي للشيوعية .

أن الموقف الذي يعرفه شخص ما يجعله فوقيا على أولئك الذين لا يعرفونه مما يؤدي إلى إخفاق في السلم الهرمي العمودي أو في تنظيم الاتصال ويجب تصحيحه .والموظفين يرغبون في التشارك في المعلومات فقط عندما يرون بأن أفكارهم , اقتراحاتهم أو ملاحظاتهم تؤدي إلى فعل . فاذا لم يكن ممكناً تطبيق فكرة أو اقتراح , فمن المناسب تبليغ الموظف المختص ومن دون تأجيل , لماذا ومن سيتخذ أية خطوات لغرض تحقيق الفكرة أو الاقتراح . أن متابعة الاتصال قد يكشف حلول كامنة أخرى .

الدور المحفز للاتصال

لأجل أن يكون المدير فعالا , عليه إيجاد مفاتيح لغرض فتح افضل الأداء من قبل كل موظف .ولغرض إتمامها , على المدير أن يأخذ الوقت لكي يتصل بنحو كامل مع كل موظف , وعليه أن يبقى في ذهنه ثلاث قواعد بمنزلة مفاتيح وهي :

-الأهداف والغايات يجب توضيحها بطريقة يفهمها ويقبلها الموظف .

-يجب أن يمتدح الأداء الجيد .

-يجب ملاحظة الأخطاء والمشكلات في أداء الموظف بطريقة صريحة . أن المدير الذي يظهر المديح سيواجه المشكلات عند كشف القضايا الصعبة . وأن المدير الذي ينتقد فقط سيواجه صعوبة في بناء علاقة إيجابية مع مجموعة الموظفين , وهذا سيخفي جهودًا لتحقيق الهدف . أن المديرين الفعالين يستخدمون المديح والنقد كجانب إيجابي في صالحهم .

وفي بعض الأحيان , وبالرغم من افضل الجهود التي يبذلها المدي , نجد أن بعض الموظفين غير قادرين وغير راغبين أصلا في أنجاز العمل بمستوى مقبول .أن كان أنجاز ذلك الشخص له اثر سلبي على العمال الآخرين ولا يتغير بعد أسبوعين من الاتصال , قد يضطر المدير إلى أنهاء علاقة هكذا موظف . وعلى الرغم من كونها ضرورية , فعلى المدير أن يقوم بكل طريقة ممكنة ليعطي الموظف فرصته , وقبل أن يتخذ خطوة كهذه كان يجب أن يتوجه الاتصال بطريقة بناءة لغرض حل المشكلات اكثر مما يهدف إلى التقليل من شأنها أو أن تكون سبباً لشيء ما لا يمكن فعله .

يجب أن يدعم الاتصال كل من العلاقات الإنسانية الجيدة والكفاءة في مكان العمل . واللاحق يتبع السابق وليس العكس (أي أن الكفاءة بعد العلاقة الإنسانية وليس العكس).

القواعد الأساسية للاتصال

في الصحيفة الأسبوعية ذات الثماني صفحات

1 -ما تعرفه وحدك لا يعني أي شيء للصحيفة , ما لم يعلم عنه الآخرون . فالصحيفة هي نتاج جهد جماعي (فريق عمل ) , لذلك دع الآخرين يعرفون ما تعلمته أما بالكتابة عنه بتقرير , أو عن طريق نقل المعلومات إلى زملائك .

2 – اقرأ في الصحيفة ما كتبه زملاؤك . وتعلم مما كتبوه , وأن كنت تعرف المزيد عن المسألة , أو كان لديك رأي مختلف , فلا تتردد في أن تجعلهم يعرفون فهذا لا يعني أهانتهم بالتأكيد

3- اجعل في الأقل زميلا آخر لك بأن يقرأ ما كتبه قبل نشره في الصحيفة . فأكثر من عقل يستطيع ملاحظة الأكثر .

طرق الاتصال :

في الصحيفة , هناك ثلاث طرق معتادة للاتصال ومستخدمة وهي حسب أهدافها : – من الممكن أن تكون المحادثة فعالة أن كانت سرعة تسليم الرسالة مهمة .

-قد يكون الاجتماع مناسباً أن كان نقل الاستجابة الفورية مهمة , مثل تنقية الميزانيات الخاصة بالمحتوى التحريري .

-الكتابة مناسبة عندما تكون نصيحة الموظفين لرسالة معقدة أو تغيير في القواعد والسياسات.

أساليب الاتصال :

أن الاتصال في محل العمل , سواء أكان شفهيًا أو تحريرياً , يجب أن يبنى على الحقائق . ويجب تجنب الغموض والمجاز والكلمات المشفرة لغرض عدم استبداد أولئك الذين لا يستطيعون فهمها .

فاللغة المشفرة يستخدمها الصحفيون بنحو مثالي في المجتمعات الشمولية (الدكتاتورية )حيث يكون الجمهور فيها مجبراً على القراءة بين السطور .

من الصعب تغيير هذه العادات في يوم وليلة , لكل من الكاتب والقارئ . مع ذلك , الالتزام باللغة المشفرة لعدة سنوات بانهيار المعسكر الاشتراكي قد يكون أيضاً متأثرًا بمعايير عامة ثقافية واجتماعية , كما تم توضيحها من قبل عالم الاجتماع الجيكي .

لقد ساعد الكتاب المطبوع على نشر أسلوب الرسالة المكتوبة والتي لا تحتاج إلى مؤلف قريب من القارئ ليجيب على أسئلتنا وما كان المقصود من شيء ما . لذلك يحتاج أسلوب الكتابة أن يكون واضحاً ومكشوفاً في جمل كاملة . والقطب المعاكس والمضاد للكتاب هو الاتصال بالمحادثة بين أناس قريبين من بعضهم حيث يمثل النص بنحو حركات , إيماءات وظروف أنية يتم الإشارة إليها . لذلك نجد من الممكن في المحادثة , استعمال الكتمان (عدم الإفصاح عن الشيء المقصود) جمل غير كاملة وإشارات المقصود منها المعرفة .

أن هذا الخروج عن السياق .. يعد مهماً في بيئات حميمة صعوداً إلى مراحل شخصية أو طبقات ادنى . أن أسلوب الاتصال السياقي يعد مهمًا من الناحية الأخرى للأجواء المشتركة للمراحل والطبقات العليا . وهو مطلوب في المدرسة كحد اقصى وليس ادنى , وفي المحاكم , فيتوجب على المحامي تشكيل وثائق بطريقة لكي يتضمن بعض الاعتراضات الكامنة وبنحو مقدمة ومحاولات لقراءات مختلفة .

سواء كانت الأساليب داخل السياق أو خارجه مقررة من قبل الثقافة أو بالعكس , فتلك مسألة جدلية أخرى مثل اصل البيضة والدجاجة والتي كان الخبراء يجادلون فيها لعدة عقود من الزمن , حيث تعد الثقافة تشكيلة من نظام وقواعد لغوية , حسب العالم اللغوي اجتماعي المشهور (باسل بيرنستين) وتتضمن شفرتين مختلفتين ” الشفرة المحددة ” أو المقيدة أو اللغة المتمثلة بالتجزئة والبساطة المنطقية اما الشفرة الثانية فهي ” الشفرة المتحررة “أو اللغة المستخدمة للتعبير عن المعنى الشامل والأوسع . واذا أخذنا تعليـل العالم (بيرنستين) بالحسبان , نجد أن الصحفييـن قـد يكونـوا مسهميـن في تشكيل ثقافـة بلدهـم من خـلال أساليب الاتصـال التـي يستخدمونهـا .