ميسي يفوز بالسادسة.. وعام استثنائي للعرب

أهم الأحداث الرياضية في 2019

‎العواصم ـ وكالات:

أيام قليلة ونودع عام 2019 الذي كان مشحونًا بالأحداث الرياضية والفائزين والخاسرين وبطولات كبرى أُقيمت، ومع اقتراب هذا العام من نهايته، نتوقف قليلًا وننظر للوراء ونتذكر لحظاتنا الرياضية المفضلة خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وبدون ترتيب معين، إليكم أبرز الأحداث الرياضية الكروية التي عشنا تفاصيلها على مدار الشهور الماضية:

شهد العام 2019 تفوق بارز لكرة القدم العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية، جميع ألقاب البطولات الإقليمية على مستوى المنتخبات والأندية كانت من نصيب المنتخبات والفرق العربية، وهذه تفاصيلها:

استطاع منتخب الجزائر “محاربي الصحراء” تحقيق اللقب الثاني في تاريخه في بطولات كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. مسيرة مميزة وأداء راقي من لاعبي المنتخب على مدار مباريات البطولة جلبت لهم أغلى بطولات المنتخبات في القارة الأفريقية.

وكان منتخب الجزائر وصل إلى النهائي الأفريقي في مناسبتين، أولهما في العام 1980 وخسرها أمام المنتخب النيجيري، في حين كان الفوز حليفه في المرة الثانية عام 1990 على نفس المنتخب، والذي دخل به نادي الأبطال لأول مرة قبل أن يُكرر الأمر مرة أخرى في العام 2019 ليحرز لقبه الثاني بعد غياب طويل.

وقد ظهر نجمه وكابتنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مميز في هذه البطولة، بعد مساهمته الكبيرة في التأهل للمباراة النهائية بفضل الهدف الذي أحرزه في شِباك المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90+5).

فاجأ المنتخب القطري الملقب بـ “العنابي” الجميع واستطاع شق طريقه بقوة في بطولة كأس آسيا 2019 -التي أقيمت في دولة الإمارات- وصولًا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، الجميع لم يكن يضع رهانًا كبيرًا على المنتخب القطري وذلك لوجود منتخبات عريقة في البطولة كانت المرشح الأبرز، مثل المنتخب الياباني الذي كانت معظم الترشيحات تصب في صالحه للظفر بالبطولة.

ولكن خطة القائمين على الرياضة القطرية بالرهان على اللاعبين الشباب خريجي أكاديمية أسباير الرياضية، واستقطاب وتجنيس بعض اللاعبين المميزين ضمن خطة طويلة الأجل بدأت منذ العام 2011، وكان لها مفعول السحر في تخريج جيل مميز من اللاعبين. بدأوا رحلة إحراز البطولات بالفوز بكأس آسيا تحت 19 عامًا، وبطولة آسيا للكِبار 2019 كانت التتويج المميز لهذا الجيل الذي يُعقد عليه آمال كبيرة في كأس العالم القادمة التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وفي دولة قطر بالتحديد.

من دون خسارة أي مباراة تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 “تحت 23 عامًا” في النسخة الثالثة التي أُقيمت في مصر، بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بعد التمديد للأشواط الإضافية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتُعتبر هذه أول بطولة لمنتخب مصري في هذه الفئة من البطولة التي تُقام كل أربعة أعوام، وتعتبر هذه النسخة الثالثة بعد نسختي المغرب 2011 والسنغال 2015. وبهذا اللقب ضمن المنتخب المصري التأهل والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 القادمة رفقة كلٍّّ من منتخبي جنوب أفريقيا وساحل العاج أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بعد ما يقارب الشهرين فصلت المحاكم الرياضية الإقليمية والعالمية في أحقية فوز نادي الترجي الرياضي التونسي على ضيفه نادي الوداد البيضاوي المغربي واعتباره فائزًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للعام 2019، وبالتالي أصبح الترجي الرياضي رسميًا ممثل أفريقيا في نسخة كأس العالم للأندية في قطر 2019.

وكانت المباراة النهائية التي شهدها ملعب رادس في تونس قد شهدت أحداث غريبة، بعد تعطل تقنية VAR وبالتالي كان من المستحيل إثبات شرعية الهدف الذي سجله الفريق المغربي، وعلى ضوء هذا الأمر انسحب الفريق المغربي وتم اعتبار الفريق التونسي فائزًا بالمباراة واللقب.

ولكن وبسبب تقديم الفريق المغربي شكوى للاتحادين القاري والدولي تم تأجيل إعلان الفائز باللقب. وبعد الكثير من الشد والجذب في المحاكم الرياضية القارية والعالمية، تم الحكم أخيرًا في شهر أغسطس الماضي بفوز الترجي التونسي ليصبح رسميًا بطل دوري أفريقيا للأندية للعام 2019.

استطاع نادي الهلال السعودي أخيرًا كسر حالة عدم التوفيق الذي لازمه في بطولة أبطال آسيا على مدى عقدين كاملين، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0 في اليابان، ضمن مباراة إياب الدور النهائي مكررًا فوزه في الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ويعتبر هذا الفوز بمثابة “رد الدين” للفريق الياباني الذي فاز عليه في نهائي 2017، كما أن هذا اللقب يعتبر الثالث في تاريخ النادي السعودي والأول بنظام البطولة الجديد بعد الفوز بها في أعوام 1992 و2002. وبهذا سيكون الفريق السعودي هو ممثل قارة آسيا في مونديال الأندية 2019 المقامة في قطر.

بعد أن كانت نتيجة التعادل هي المحصلة النهائية في إجمالي المباراتين (تعادل الفريقان بهدف مقابل لهدف ذهابًا وإيابًا)، احتكم فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي لركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2019، وكان الفوز من نصيب الفريق المصري الذي استطاع تسجيل “5” أهداف مقابل “3” للفريق المغربي.

ويعتبر هذا اللقب أول لقب للفريق المصري في هذه البطولة، وعودة للبطولات القارية بعد غياب طويل حيث أن آخر لقب أحرزه الزمالك المصري على مستوى البطولات الأفريقية كان لقب أبطال أفريقيا في العام 2002، بينما كانت هذه المحاولة الأولى للفريق المغربي في البطولات الأفريقية القارية.

أصبح فريق العهد اللبناني أول فريق لبناني يتوج بلقب قاري على مستوى الأندية اللبنانية بعد تحقيقه للقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019، بعد الفوز على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي في النهائي القاري الذي أُقيم في ماليزيا على ملعب كوالالمبور ستاديوم بهدف مقابل لا شيء.

كما سطر الفريق اللبناني العديد من الأرقام القياسية في البطولة، حيث حافظ على نظافة شباكه في خمسة مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية وللمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، ونجح في إنهاء مشوار المنافسة على اللقب بدون أن يخسر أي مباراة “11” مباراة.

كما شهد العام 2019 تفوق واضح للأندية الإنجليزية في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث كان جميع الأطراف في المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي بالإضافة لمباراة السوبر الأوروبي من فِرق الدوري الإنجليزي.

بهدف من النجم محمد صلاح وتصويبة رائعة من المهاجم أوريجي في مرمى فريق توتنهام، أحرز ليفربول رسميًا لقب دوري أبطال أوروبا 2019 واللقب السادس في تاريخه في النهائي الأوروبي الذي أُقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبهذا اللقب أضاف ليفربول لقب أوروبي سادس لخزينته، وأصبح ممثلًا للقارة الأوروبية في مونديال الأندية 2019 المقام في قطر، بينما فشل فريق توتنهام في إحراز لقبه الأول على المستوى القاري، ويعتبر هذا النهائي هو النهائي السابع الذي يكون أطرافه من نفس البلد في تاريخ البطولة الأوروبية الأولى.

استطاع فريق تشيلسي الإنجليزي سحق منافسه فريق أرسنال الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي الدوري الأوروبي الذي أُقيم على الاستاد الأولمبي في مدينة باكو عاصمة دولة أذربيجان، وأصبح هذا اللقب هو اللقب السادس أوروبيًا في تاريخ النادي اللندني، بينما استمرت معاناة فريق أرسنال في إحراز البطولات القارية حيث مر “25” عامًا منذ حصول أرسنال على لقبها الأخير في أوروبا.

تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتوج رسميًا بلقبه التاسع بلقب بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم 2019 والمسمى اختصارًا بـ “كوبا أمريكا” في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت على ملعب “ماراكانا” بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقد شهدت البطولة حدثين مهمين؛ أولهما مشاركة منتخبي قطر واليابان في البطولة بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية، وثانيها هو تأجيل اللاعب ليونيل ميسي لحلمه بتحقيق لقب قاري مع منتخبه بعد أن فاز بكل شيء مع ناديه برشلونة الإسباني.

استضافة مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام 2019 أكبر تجمع رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة في أكبر حدث إنساني رياضي في العالم، بحضور أكثر من أكثر من 190 دولة و7500 رياضي. تنافسوا في أكثر من “24” لعبة شملت ألعاب القوى، وكرة القدم، وكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الريشة، وركوب الدراجات، وكرة السلة وغيرها من الألعاب الأولمبية الرياضية الأخرى.

بتغطية إعلامية غير مسبوقة، استضافت فرنسا بطولة كأس العالم للسيدات 2019، وبحضور “24” منتخب. قُسمت على ست مجموعات، ولُعبت في تسع مدن فرنسية وبحضور لافت للجماهير التي تابعت “52” مباراة على مدار شهر كامل، وانتهت بإحراز المنتخب الأمريكي للسيدات للقب البطولة للمرة الرابعة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد.

تمكن لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أن يفض الاشتباك بينه وبين غريمه لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو” فيما يخص الجوائز الفردية وبالتحديد جائزة الكرة الذهبية، بتحقيقه للكرة الذهبية لهذا العام 2019 وتعتبر الكرة السادسة في مسيرته الرياضية، متقدمًا على منافسه الأبرز البرتغالي الذي بحوزته خمس كرات ذهبية.

وتنافس معه على جائزة هذا العام لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والذي جاء مدافعه الصلب “فيرجيل فان دايك” في المرتبة الثانية، في حين جاء اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في المرتبة الثالثة، وحل النجمان العربيان “محمد صلاح ورياض محرز” في المرتبة الخامسة والعاشرة على التوالي.