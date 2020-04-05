مقربة من الزرفي ترجح عقد جلسة التصويت على حكومته نهاية هذا الاسبوع

بغداد- الصباح الجديد :

رجحت نائبة مقربة من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي امس الاحد، عقد جلسة التصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية نهاية الاسبوع الجاري، فيما استبعدت الموافقة على اجراء الجلسة عبر النافذه الالكترونية.

وقالت النائبة ندى شاكر جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” تقديم البرنامج الحكومي المشفوع بطلب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج والكابينة الوزارية من قبل رئيس الوزراء المكلف سياق دستوري “، مرجحة ” تحديد موعد جلسة التصويت من قبل رئاسة مجلس النواب نهاية الاسبوع الجاري”.

واضافت ان ” الزرفي قد اكمل فريق كابينته الوزارية دون اي نقصان في اي حقيبة وزارية “، مبينة ان ” تحديد الجلسة لايعني اعلان رسمي بتمرير حكومة الزرفي لكونها مقترنة باكتمال النصاب القانوني”.

واستبعدت جودت ان ” تكون الجلسة عبر النافذه الالكترونية لكون الموضوع مجرد مقترح بحجة الالتزام بقرار لجنة الازمة بمنع اي تجمعات رسمية وغير رسمية”.