خلية الازمة تطالب رئاسة الوزراء بالاستفادة من مبالغ حكومية فائضة لمواجهة كورونا

بغداد- الصباح الجديد :

طالب عضو خلية الازمة النيابية مضر خزعل امس الاحد رئاسة الوزراء، بتغيير جهة الصرف لبعض المبالغ الفائضة من الوزارات والمحافظات، للاستفادة منها في تغطية حاجة البلد من المستلزمات الطبية والاجهزة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خزعل في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” هناك الكثير من المبالغ التي تم تدويرها من ميزانية المحافظات لعام 2019 حيث لم تصرف تلك الاموال على المشاريع المواد تمويلها”.

واضاف ان ” خلية الازمة النيابية ورئيسها طالب رئاسة الوزراء بتغيير جهة الصرف لتلك الاموال من اجل تحويلها الى مبالغ لشراء المستلزمات الطبية والاجهزة اللازمة لمواجهة كورونا “.

وأوضح خزعل، ان ” هناك تلكؤا كبيرا باتخاذ القرار، خاصة ان الوضع الحالي لايتحمل تاجيل للقرارات المهمة وخاصة مايتعلق بفيروس كورونا وحاجة البلد الى تلك الاموال لتغطية حاجتها من الاجهزة والمستلزمات الضرورية لمواجهة الوباء “.